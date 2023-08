Mapi León, mirada desafiante y silencio absoluto tras sus contundentes declaraciones en contra de Rubiales

MADRID, 28 (CHANCE)

Mapi León, jugadora del F. C. Barcelona de primera división, ha puesto rumbo a México para unirse al resto de su equipo de cara al partido amistoso contra el América Femenil. La futbolista se encuentra en el grupo que forman las 15 mujeres que abandonaron la selección española de fútbol femenino en septiembre de 2022 después de no conseguir una mejora de las condiciones que tenían en esos momentos.

Tras una incesable lucha, las jóvenes tomaron la decisión de "no ser convocadas hasta que se reviertan situaciones". Pero con la polémica de Jenni Hermoso con Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol hasta el momento, Mapi no ha dudado en dar todo su apoyo a su compañera por redes sociales y mostrar su descontento con la situación, haciendo referencia a lo que pàsó hace unos meses.

"No ha hecho falta pasar mucho tiempo para ver que lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta. Las imágenes hablan por sí solas, y creo que no hay mucho más que añadir. Es inaceptable. Por todas las mujeres, contigo", escribía en su perfil de Twitter.

Una semana después del revuelo, la futbolista ha reaparecido en el aeropuerto y se ha dejado ver visiblemente molesta al ser preguntada por el discurso de Rubiales y por la decisión de la FIFA de prescindir de sus servicios. Mirando fijamente al reportero, ha evitado hacer declaraciones y se ha marchado ante las cámaras sin mandar ningún mensaje a sus compañeras.