Ahorra en la ITV: estas son las comunidades autónomas dónde es más barato pasar la revisión

La Inspección Técnica de Vehículos, más conocida por sus siglas, ITV, es un tipo de revisión a la que deben someterse los vehículos de manera periódica, para asegurar que cumplen las medidas de seguridad pertinentes. En función del tipo de vehículos, varía la frecuencia con la que se debe pasar la revisión, además del precio de la misma. En el caso de los turismos o los vehículos destinados a transporte de personas inferiores a 3.500 kilos, la primera inspección tiene lugar antes del cuarto año del turismo. Entre el cuarto y el décimo, se debe pasar la ITV cada dos años y cuando el vehículo tiene más de 10, la revisión es anual.

Sin embargo, el precio de la ITV es distinto en cada comunidad autónoma. De forma anual, la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) elabora un listado recogiendo las tarifas oficiales para cada región, teniendo en cuenta que no se recogen las de Madrid y Murcia "al no estar reguladas por la Comunidad Autónoma". Además, los siguientes precios no incluyen IVA ni la tasa de la DGT.

Adelgazar a partir de los 50: cuatro sencillos trucos para acelerar tu metabolismo y perder algunos kilos La edad es determinante a la hora de adelgazar, ya que nuestro cuerpo no nos lo pone igual de fácil con 20 años, que con algunos más Redacción DigitalMadrid 14 jun 2022 - 13:38

Dónde es más barato para la ITV a un coche de gasolina

La comunidad con el precio más bajo para pasar la ITV a un vehículo de gasolina es Baleares, en concreto en Mallorca el precio es de 17,01 y el Menorca de 25,54. El segundo puesto es para La Rioja, donde el conductor debe abonar 25,83. El top 3 lo cierra Galicia con 28,93. Por su parte, Andalucía es la única región en la que hay diferencia en función de los cc del turismo en sí, para los menores de 1.600 está a 24,05 y para los que superan dicho cc de 32, 51.

En el polo opuesto, Ceuta es el lugar donde es más caro pasar la ITV en el caso de vehículos gasolina, que deben pagar 42,87. El segundo puesto es para el País Vasco, con 39,21 euros y el tercero para Cantabria, donde se pagan 36,07 euros.

En el resto de comunidades, el precio oscila entre los 29 y los 33 euros. En Aragón se pagan 32,18, en Asturias 29,38 y en Cataluña 30,1. Por su parte, el precio en Castilla-La Mancha es de 29,48, en Castilla y León de 32,96 y en Canarias de 31,5. Cierran la lista Extremadura con 29,25 euros, Navarra con 32,15, Valencia con 30,82 y Melilla con 32,33.





Dónde es más barato para la ITV a un coche diésel

En cuanto a los vehículos diésel, Extremadura es la comunidad donde sale más barato pasar la ITV, a 29,25 euros, seguida de Asturias con 29,38 y Baleares (Mallorca) con 30,92. En Andalucía encontramos el precio más bajo, a 28,27, para coches de menos de 1.600 cc, frente a los 36,73 de aquellos que superan dichos centímetros cúbicos.

Los precios más caros los encontramos en Ceuta (50,85), Valencia (42,95) y País Vasco (40,94). Aragón y Cantabria también superan los 40 euros, quedando su precio en 40,12 y 40,83 respectivamente. En el resto de comunidades, el precio oscila entre los 34 y los 40 euros. En Menorca se pagan 38,81 euros, en Cataluña 34,22, en Castilla-La Mancha 37,55 y en Castilla y León 39,51. Por su parte, en Canarias el precio de la ITV para los coches diésel es de 39,29 euros, en Galicia de 35,18, en Navarra de 35,84, en La Rioja de 33,54 y en Melilla de 37,3.

A todos estos precios hay que tener en cuenta que en Andalucía el precio baja un 10% si se paga antes de que venza el plazo, mientras que si se acude a pasar la ITV un mes después sube un 12%.