La multa de 12.000 euros y posible pena de cárcel que supone esta irregularidad en la pegatina de tu ITV

A principios del pasado verano entraba en vigor la nueva normativa de la Inspección Técnica de Vehículos, más conocida como ITV, que incorporaba diferentes novedades que hacen más estricta la prueba y la adapta al Brexit.

Uno de los principales cambios supone la modificación en la gravedad del defecto de no funcionamiento del ABS cuando es obligatorio llevarlo, en concreto, cuando el sistema antibloqueo de frenos presente algún tipo de fallo pasa de considerarse un defecto leve a un defecto grave. Y la misma circunstancia ocurre con un posible desprendimiento de los espejos retrovisores, que también se considerará defecto grave.

Por otro lado, se establece la posibilidad de comprobar los datos del permiso de circulación por medio del Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) en caso de no ser presentado este en la estación ITV. Circular por la calle con un coche sin la inspección técnica superada puede acarrear una sanción económica de 200 euros, la misma cifra que si se detecta que el vehículo tiene la ITV caducada estando estacionado en el garaje o en la calle.







La multa por falsificar la pegatina de la ITV de tu coche

Pese a las modificaciones, que van actualizándose de manera periódica, la finalidad de la inspección sigue siendo la misma desde sus inicios, obtener la tarjeta de inspección técnica para acreditar que el vehículo cumple las condiciones necesarias para circular. Al pasar la ITV, el conductor obtiene una pegatina, que es el distintivo que se debe colocar en el parabrisas del coche, en un lugar visible.

Este distintivo es de vital importancia, por lo que en caso de no llevarlo, de que esté caducado o incluso de que sea falsificado, existen distintos tipos de multas, que pueden llegar a ser realmente cuantiosas. En primer lugar, si no se lleva la pegatina colocada en el coche, te pueden multar con entre 80 y 100 euros. En caso de las motocicletas u otros vehículos, que no tengan limpiaparabrisas, tiene que ubicarse, del mismo modo, en un lugar que se vea de manera rápida por los agentes.

En caso de circular con la ITV caducada, la sanción asciende a 200 euros y, si al ir a la revisión es desfavorable y, por tanto, no puedes seguir usando tu vehículo, la sanción es de 500 euros, si se incumple dicha norma. Por último, hay un supuesto más grave que llega a incurrir en delito de falsedad documental. Se trata de la falsificación de la pegatina que indica que un vehículo ha pasado la ITV. En este caso, la multa asciende a 12.000 euros e incluso puede suponer una pena de cárcel, de entre tres y seis meses.