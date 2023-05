El mapa de las comunidades autónomas que más personas tienen en riesgo de exclusión: preocupa el sur

Doce millones trescientas mil personas (el 26% de la población) están en riesgo de pobreza y exclusión en España. Han salido de la lista negra ochocientos cuarenta mil ciudadanos, pero las diferencias entre las comunidades del norte y las del sur son muy pronunciadas. Tiene más información sobre estos datos Sefi García. No te lo pierdas en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





"De Madrid hacia arriba, suponen el 15,3%, y de Madrid hacia abajo el 27,1%, casi de doble”, explica Juan Carlos Llano, de la red europea de lucha contra la pobreza, recogidos en su informe anual.

La brecha se mantiene en todos los parámetros: el 20,1% de los españoles son pobres. Hablamos de nueve millones setecientas mil personas, algo más de medio millón han salido de esta situación. Sin embargo, los porcentajes entre el norte y el sur siguen siendo similares.

En pobreza severa tenemos a algo más de 4 millones de ciudadanos, casi el 9% de la población, y ahí la diferencia entre el norte y el sur también es muy acusada: el norte, no llega al 7% y el sur casi alcanza el 11%.

“Esto no es bueno, y nos aleja de los objetivos que nos marca Europa en la agenda 2030 porque si el tren tiene 6 o 7 vagones traseros repletos de piedras, el tren no puede circular bien”, asegura Llano.

Brecha significativa en autonomías como Extremadura

Ha mejorado un poquito esa desigualdad (hay 11 comunidades que tienen mejores datos, y 6 que los empeoran) “pero sigue existiendo”. Por poner algunos ejemplos, la brecha es tan significativa como que en comunidades como Extremadura, el 37% de la población está en riesgo de pobreza, o el 36% en Andalucía, frente al 14,5% en Navarra o el 15,7% en País Vasco.

Con todo, en este informe se demuestra que hemos alcanzado los datos de antes de la pandemia en tan solo dos años. Pero aún siendo alentador, estamos dos millones de personas por debajo de los necesarios para conseguir el objetivo.

Mejoran los datos, indica Llano, por la manera de enfrentarse a esta última crisis, totalmente distinta a la manera en la que se enfrentó la anterior, la que provocó la gran recesión en la de 2008 se puso el acento en controlar el gasto, recudir la deuda de los estados y en aplicar recortes, en el mismo sentido quen iba la crisis, eso provocó que subieran los datos.

Nos cuenta el informe que de no existir esa red pública de ayudas, ese 20% de pobres pasaría al 27%. Y sin pensiones públicas, estaríamos hablando del 44% de la población española.

Juan Carlos Llano insiste en que el Producto Interior Bruto de las comunidades no tiene que ver con el índice de pobreza, no tampoco el empleo. “Es la redistribución lo que marca las diferencias, porque hay comunidades con PIB diferente y el mismo índice de pobreza”.

De todas formas, la situación económica del país no está para tirar cohetes. Si bien se han reducido con respecto al año pasado el número de ciudadanos que no pueden hacer frente a gastos corrientes como el alquiler o la hipoteca (eL 11,6%) o los gastos relacionados con la vivienda (el 13,2%), si hay muchas más personas con dificultados por ejemplo para afrontar un gasto imprevisto (el 35,5%) o que no puede mantener una temperatura adecuada en su casa (el 17,1%).

Otro dato que se ha moderado es el índice GINI el que mide las desigualdades salariales entre los que más y los que menos cobran. Ha caído un punto con respecto al año pasado la diferencia entre lo que gana el 20% de la población que más gana y el 20% que menos ingresa. La renta del primer grupo multiplica por 5.6 la renta de los más pobres.

