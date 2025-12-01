COPE
Podcasts
El Aguanis de Guasch
El Aguanis de Guasch

01 DIC 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch

"El Barça no sabe vender entradas y el Madrid no sabe ganar partidos"

El Aguanís de Tomás Guasch
00:00
Descargar

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:27 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

Publicado el boletín de las 11:00

Boletines COPE
Tracking