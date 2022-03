Los tres matemáticos árabes más importantes y desconocidos de la historia: Estos son sus descubrimientos

Las matemáticasno habrían sido posible sin la aportación degrandes mentesde la historia. A pesar de que se ha considerado como los pioneros de esta ciencia a personajes europeos de los siglos XVI, XVII y XVIII, la realidad es que sus teorías ya habían sido desarrolladaspor matemáticos árabes 400 años antes de la época medieval. Era habitual que en sus textos hiciesen mención a científicos orientales. Aunque pensamos que las matemáticas que estudiamos hoy en día tienen sus raíces en la Antigua Grecia, las bases de lo que aprendemos en la escuela son en su mayoría aportaciones de intelectuales árabes. Estos son tres de los más relevantes en la historia.

Al-Batani

Para muchos expertos, los árabes tuvieron un papel fundamental en la historia, ya que rescataron los textos escritos por los intelectuales griegos y latinos y los tradujeron. Además, también recuperaron la ciencia que había sido desarrollada por los indios. Al-Batani fue capaz de unir la astronomía con las matemáticas, aplicando fórmulas matemáticas al campo astronómico. Este hombre nació nació en el año 858 cerca de Urfa, Siria, y murió en 929, en Irak Descubrió finales del siglo IX y principios del X, que el año solar consta de 365 días.

También se centró en el estudio de los equinoccios, momentos del año (solo se da dos veces) en el que el día y la noche tienen la misma duración. Detectó que los cálculos que había hecho el griego Ptolomeo no estaban correctos y los modificó. No obstante, esto no fue lo único a lo que se dedicó, asimismo introdujo en la comunidad científica las relaciones trigonométricas, medidas especiales de un ángulo de 90 grados.

Siglos más tarde, Nicolás Copérnico en el año 1543, es la primera persona (después de los griegos) en argumentar que la Tierra, al igual que el resto de los planetas, giran alrededor del Sol. Ha sido considerado como el iniciador de la revolución científica en Europa. Sin embargo, fue el propio Nicolás, quien cita a Al-Batani en su escrito sobre los planetas. Se sabe que utilizó las observaciones que había realizado el científico árabe sobre la posición de los planetas, el Sol, la Luna y las estrellas.

Alhacén

Este hombre, perteneciente a los siglos X y XI (nació en el año 965 en Irak y murió en 1040 en Egipto), se dedicó no solo a las matemáticas, si no también a la filosofía, astronomía, mecánica, física y medicina. Fue nombrado como el "Segundo Ptolomeo" por el resto de los intelectuales árabes. Además, se le considera el "padre" del método científico moderno, desarrollando la experimentación como metodología para confirmar o refutar las hipótesis. Sus aportaciones impulsaron a los principios de la óptica.

Redactó siete volúmenes en los que detallaba un estudio experimental de las matemáticas y las propiedades de la luz. En el campo de la matemática, fue el primero en realizar con éxito ecuaciones de segundo grado, así como resolver geométricamente una de tercer grado que había propuesto Arquímedes con 1200 años de anterioridad. Hizo una aportación sobre los números perfectos y estudió los teoremas de Euclides, que plantean la existencia de infinitos números primos.

Abu Kamil

Se le conoció como el "calculista egipcio", ya que proporcionó una gran cantidad de obras matemáticas, como el tratado de álgebra (el original árabe se perdió). Resolvía las ecuaciones de segundo grado mediante la geometría, al igual que su maestro. Los historiadores afirman que se sabe muy poco sobre la vida de Abu Kamil, pero lo suficiente como para demostrar que fue de gran importancia para el desarrollo del álgebra.

En sus relatos, Kamil nombra como "inventor del álgebra" a su predecesor Al-Juarismi. Por otro lado, su trabajo fue utilizado como base en los libros de Fibonacci, en los que se trata la aritmética y el álgebra que su creador, Fibonacci, había ido recopilando en sus viajes por el mundo. Por lo tanto, los expertos en historia aseguran que la relevancia de Kamil se debe a que introdujo el álgebra a los árabes, pero también, gracias a los libros de Fibonacci, sus operaciones matemáticas llegaron a Europa.