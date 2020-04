Coronavirus y animales de compañía: ¿cómo pueden contagiarse?

El pasado domingo, los Servicios Veterinarios de los Estados Unidos (USDA) confirmaron el SARS-CoV-2, el virus que causa Covid-19 en humanos, en un tigre de un zoológico de Nueva York. Antes, el 27 de marzo, las autoridades belgas informaron de un “caso aislado” de transmisión del virus de un paciente infectado hacia su gato. El 31 de marzo, el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación (AFCD) de Hong Kong anunció que otro gato había dado positivo después de que dos perros también lo hicieran.

Aunque de momento no hay pruebas de que una mascota pueda transmitir el Covid-19 a una persona, sí a la inversa, es decir, los humanos sí pueden contagiar el nuevo coronavirus a los animales de compañía, según el informe 'Enfermedad por coronavirus, Covid-19' del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. El documento aclara que "los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y en una variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y murciélagos", aunque los casos registrados hasta ahora son aislados.

"El modo en el que pudo transmitirse el virus de la fuente animal a los primeros casos humanos es desconocido", subraya el estudio actualizado el 4 de abril. Aunque se cree que se originó en los murciélagos, las fuentes animales intermedias son completamente desconocidas. En cualquier caso, los “datos indican que podría haber transmisión de humanos infectados a perros, gatos y hurones de forma ocasional y se desconoce si la transmisión podría ocurrir de estos animales a los humanos", continúa.

LA POSIBILIDAD DE CONTAGIO ENTRE GATOS

Bruno González Zorn, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, explica a COPE.es que un ser humano infectado puede contagiar el virus a un animal de compañía a través de “fomites”, que son sustancias que, contaminadas con el virus, sirven como vectores de transmisón. Es el caso, por ejemplo, de las gotículas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda.

No obstante, el científico aclara que de momento no está demostrado que un gato infectado pueda contagiar a otro gato o a otra especie animal el virus en condiciones naturales. Y es que, aunque en China se ha realizado una investigación según la cual el Covid-19 se “replica mal en perros, cerdos, pollos y patos, pero eficientemente en hurones y gatos”, la misma se basa en la aplicación de altas dosis de virus en condiciones de laboratorio. Además, tres de los gatos infectados fueron puestos en jaulas junto a felinos no infectados, detectándose ARN viral solo en uno de ellos, lo que sugiere que contrajo el virus de las gotas expulsadas por los gatos infectados.

SÍNTOMAS LEVES O ASINTOMÁTICOS

María Luisa Palmero, directora del Hospital Veterinario Gattos, explica que de las investigaciones que se han realizado hasta el momento, los síntomas del coronavirus en gatos se manifiestan en “tos y estornudos”. “Son signos leves o asintomáticos”, describe a COPE.es.

En este sentido, aclara que para que una persona infectada no le contagie el coronavirus a su felino debe adoptar las mismas medidas que “con cualquier otro miembro de la familia”. Si viviese sola, debería tocarlo con guantes y mascarilla y reducir el contacto al mínimo posible, y si lo hiciese en compañía, debería aislarse.

En cualquier caso, “no sería necesario bañar al gato porque el ambiente tiene virus”, dice. Tampoco “llevarlo a casa de otra persona” porque cuando los síntomas del coronavirus se manifiestan en el dueño, este ya tuvo contacto con la mascota. “Desde el último día que tienes síntomas, no debes mover al gato de tu domicilio hasta pasar 14 días”, explica en relación a aquellas personas que comparten el cuidado de los gatos.

Palmero explica, además, que no es necesaria “una limpieza preventiva del hogar” si ningún miembro de la familia tiene el Covid-19. “Hay que tener una muy buena higiene si estás enfermo”, pero no extremar las cautelas en caso contrario.

“No es yo me enfermo y por eso mi gato se va a enfermar, es yo me enfermo y dependiendo del contacto con mi gato, se puede contagiar”, ilustra la directora del Hospital Veterinario Gattos.

LA SALUD ANIMAL PROTEGE LA HUMANA

Actualmente, no hay ningún veterinario en el consejo asesor sobre el coronavirus, a pesar de que “si alguien sabe de microbiología, de inmunología y de zoonosis” son “sin duda los veterinarios” como expertos en salud pública y sanidad animal. Así lo ha lamentado el presidente de la Organización Colegial Veterinaria Española-OCV, Luis Alberto Calvo Sáez, en una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

A este respecto, el catedrático González Zorn explica que para atajar una pandemia como la actual es fundamental tener en cuenta el concepto One Health-Una Salud. Se trata de una estrategia mundial para aumentar la comunicación y la colaboración interdisciplinar en el cuidado de la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente, entendiendo que todas están ligadas entre sí. La interrelación permite ampliar la base de conocimientos científicos, mejorando la salud pública.

Como advierten los científicos, cada año aparecen nuevas enfermedades peligrosas para el ser humano a través de un salto de especie desde los animales. La detección temprana es fundamental para prevenir su transmisión a la población. No en vano, "la salud de los humanos comprende la del medio ambiente y la de los animales", concluye Zorn.