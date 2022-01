Los neurólogos ante las deficiencias y contradicciones de la Ley de Eutanasia

Seis meses después de la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, se han ejecutado más de 50 en España con datos incompletos proporcionados por algunas las Comunidades Autónomas. 8 de cada 10 se han llevado a cabo en Cataluña y País Vasco. Detrás de muchas de estas peticiones hay personas con enfermedades neurológicas. Pero los especialistas que las atienden consideran que hay deficiencias y contradicciones en la legislación que ellos deben aplicar tanto en la forma de evaluar la capacidad de decidir y el sufrimiento de los pacientes con deterioro cognitivo como en lo relativo a las Instrucciones Previas (IP).

Para los neurólogos la Ley de Eutanasia “presenta aspectos deficientes y contradictorios que impiden una evaluación adecuada y garantista de la capacidad (del paciente). La premura de los plazos (con un máximo de 41 días de duración de todo el proceso) desde el momento de la solicitud pone en peligro el acopio de toda la información pertinente acerca de los cuidados paliativos, su comprensión por parte del paciente, el diálogo sereno y confiado y, por tanto, el juicio del facultativo acerca de la capacidad y de la libertad en la elección. Por su parte, la pobreza y laxitud legislativas en lo que respecta a la elaboración de documento de Instrucciones Previas (IP) ofrecen un panorama pantanoso, abierto a la coacción y al abuso”.

Así figura negro sobre blanco en el Manual Básico sobre el Final de la Vida y la Ley de Eutanasia elaborado por la Sociedad Española de Neurología (SEN) para tratar de servir de ayuda a los profesionales sobre los que recaerán según prevén, por la experiencia previa en otros países que llevan tiempo con legislaciones del mismo tipo, “entre el 10 y el 20 por ciento de las peticiones de eutanasia”.

En sus 125 páginas se analiza el sufrimiento desde la perspectiva neurológica, sobre todo en las situaciones en los que es más difícil evaluarlo como son los pacientes con demencia que junto a aquellos con Parkinson y Esclerosis Múltiple o ELA son los que más frecuentemente solicitan iniciar los procesos de eutanasia.

“En grados iniciales de la enfermedad el paciente es competente en muchos aspectos y podemos tener un análisis del grado de sufrimiento que eso conlleva, pero es que la propia capacidad de sufrimiento se altera conforme una persona va perdiendo capacidades y entonces es muy difícil, prácticamente imposible, valorarlo en alguien que ya tiene una enfermedad orgánica cerebral” explica a COPE Cristina Guijarro, autora del Manual junto a Rocío García-Ramos y Francisco Escamilla.

Otro de los requisitos para la aplicación de la ley es que la persona sea capaz de decidir en el momento de la solicitud algo que, de nuevo puede ser problemático, en personas con deterioro cognitivo. Para hacerlo los neurólogos deberán llevar a cabo una entrevista clínica con su paciente y, si tienen dudas, usar herramientas de apoyo o bien consultar con otro experto. Si no están de acuerdo será la Comisión de Garantía y Evaluación regional la que decida si el paciente es competente o no.





Si los profesionales certifican que tiene capacidad podrán seguir adelante con la petición de eutanasia. En el caso contrario, cuando la persona carece del entendimiento y de la voluntad suficientes para decidir, solo se podrá evaluar la posibilidad de ejecutar la prestación si la persona ha llevado a cabo unas Instrucciones Previas.





En ese caso, el médico estará obligado a aplicar ese documento siempre que en él “figuren de forma clara e inequívoca las circunstancias en las que la persona solicita la ayuda a morir y se pueda dar por sentado que su deseo no ha cambiado”, algo que también puede resultar, subrayan los neurólogos, problemático por ejemplo cuando es un tercero, un familiar o representante designado en la IP, el que inicia el proceso.





Esto fue precisamente lo que ocurrió, según explica Guijarro, con la primera petición de eutanasia que se cursó en España que no fue hecha directamente por el paciente y, en estos, casos es imposible hacer con él el proceso deliberativo, que plantea la ley, y ofrecerle las alternativas a su disposición como los Cuidados Paliativos.





“No es una decisión que sea fácil de que tome un tercero. En caso de duda, el médico debe requerir la evaluación de un Comité de Ética asistencial y del Ministerio Fiscal para que no haya abusos, es decir, para que no haya personas que pidan que a otras personas se les valore para eutanasia cuando esas Instrucciones Previas pudieron haberse hecho 10 o 15 años antes y no sabíamos ni el nivel de competencia que tenía la persona cuando hizo el documento ni si han cambiado las circunstancias”, señala la neuróloga.





Y es que, según subrayan, en personas con demencia o enfermedades psiquiátricas es difícil valorar la capacidad del enfermo, discernir si el deseo de muerte puede ser un síntoma más de la enfermedad e incluso predecir su curso evolutivo. Estos pacientes son, según subrayan en el Manual, personas extremadamente vulnerables por lo que la aplicación de la eutanasia debe someterse a “una estrecha evaluación y valoración de cada caso”.





Hasta el momento en España, solo dos Comunidades Autónoma han hecho públicos sus datos, son precisamente las que más casos han autorizado. Se trata de Cataluña y País Vasco con 87 peticiones y 41 concesiones. En Cataluña se recibieron 53 solicitudes, 28 fueron aprobadas, 14 están en curso, 3 fueron denegadas y 6 solicitantes murieron antes de que se gestionara su solicitud. En el País Vasco hubo 34 solicitantes, 13 se resolvieron favorablemente, 1 fue denegada, 8 fallecieron antes de ser evaluadas y el resto están en diferentes momentos del proceso.





También se han aprobado peticiones en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla la Mancha, Galicia, Murcia, Extremadura y Navarra. En total se han ejecutado más de 50 de un total de unas 130 solicitudes en su mayoría correspondientes a pacientes con enfermedades neurodegenerativas o con un cáncer avanzado que optan por morir en sus domicilios.





Aquí es posible consultar íntegro el Manual elaborado por la Sociedad Española de Neurología:





https://www.sen.es/noticias-y-actividades/noticias-sen/3009-acceda-en-primicia-al-manual-basico-de-la-sen-sobre-el-final-de-la-vida-y-la-ley-de-la-eutanasia