Los hijos, factor de riesgo de exclusión

Tener hijos aumenta el riesgo de caer en exclusión social: el 21 % de los hogares con menores a cargo están en esta situación frente al 16 % que aquellos sin niños, y la cosa se agrava en las familias monoparentales y numerosas, en las que los porcentajes se elevan al 28 % y al 33 %, respectivamente.

En esta situación, el nivel de estudios "vuelve a presentarse como una de las posibles tablas de salvación", puesto que la probabilidad de hundirse en situaciones de exclusión es tres veces menor en los universitarios que en los que no cuentan con los estudios obligatorios.

Así lo afirma Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) en su publicación "Vulneración de derechos: Infancia", en la que la organización vinculada a Cáritas constata que todos los indicadores que hacen referencia a las privaciones que se sufren en las casas españolas son superiores en aquellas que viven menores.

"La presencia de menores en el hogar incrementa el riesgo de caer en exclusión" y "pone a prueba la capacidad de las familias para mantenerse en espacios de inclusión e integración", abunda la organización.

Tomando como base la Encuesta sobre integración y necesidades sociales de 2018, realizada a 11.655 hogares y 29.953 personas, Foessa concluye que casi una tercera parte de los hogares con menores a cargo, un 29 %, tienen dificultades graves para llegar a fin de mes, una cifra que se reduce al 21 % en aquellos sin niños.

El motivo es, prosigue, el coste de la crianza; en este sentido, recuerda que organizaciones de infancia como Save the Children ha cuantificado entre 480 y 700 euros mensuales el aumento del coste de tener hijos, dependiendo del tramo de edad y la comunidad autónoma.

"Parece evidente que las economías familiares se resienten cuando se dan procesos de crianza, y esto se corrobora en el análisis de la acumulación de deudas. El 7% de los hogares con menores tienen deudas (alquiler, hipoteca, suministros, impuestos, créditos, etc.) que no podrán solventar en el próximo año, frente al 2% en Hogares sin menores", subraya el documento.

No solo: el 10 % de los hogares con niños no consigue llevar una dieta adecuada por dificultades económicas, una cifra que se reduce al 6 % en los que no hay. La diferencia es más del doble cuando se habla de avisos de cortes de luz, agua o teléfono: 12 % en el primer caso y 5 % en el segundo.

Los niños de nuestro país viven, asegura Foessa, una "realidad desalentadora", ya que un 23 % se encuentran en una situación de exclusión, el 13 % de forma severa, "lo cual implica que casi una cuarta parte de nuestra infancia está desarrollándose en un limitante contexto de carencia o necesidad".

Un 13%, prosigue, crecen en viviendas inadecuadas por deficiencias en la infraestructura, ausencia de suministros o hacinamiento, y el 6% lo hacen en hogares inseguros, es decir, sin título legal, con notificación de abandono o en un hogar con violencia.

Dado que "la vivencia de situaciones de pobreza crónica durante la infancia multiplica el riesgo de sufrirla en la edad adulta" y que las cifras actuales de exclusión infantil "son especialmente altas", el panorama es "ciertamente desalentador para el futuro de nuestra sociedad".

Para evitar que la pobreza y la exclusión se cronifique "es necesario el esfuerzo de todos", pero aunque la familia ha demostrado su "importancia y eficacia como elemento clave de protección", a esta fundación le preocupa "la constatada falta de apoyo de las políticas sociales" a esta institución.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el porcentaje de los hogares con y sin menores en exclusión y los hogares monoparentales y familias numerosas en esta misma situación:

CON SIN

CCAA MENORES MENORES MONOPARENTALES NUMEROSAS

==============================================================

Andalucía 23% 15% 26% 18%

Aragón 23% 10% 25% 43%

Asturias 13% 16% 20% 33%

Baleares 26% 22% 38% 30%

Canarias 28% 28% 51% 38%

Cantabria 12% 12% 25% 25%

C. y León 16% 16% 16% 46%

C.La Mancha 17% 15% 31% 26%

Cataluña 19% 17% 26% 41%

C.Valenciana 23% 17% 33% 41%

Extremadura 26% 19% 40% 29%

Galicia 23% 16% 23% 20%

Madrid 19% 13% 27% 45%

Murcia 19% 20% 29% 32%

Navarra 22% 11% 18% 30%

País Vasco 22% 12% 21% 21%

La Rioja 17% 9% 14% 20%

=============================================================

TOTAL 21% 16% 28% 33%