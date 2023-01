¿Una pérdida de tiempo? Las carreras que tienen más arrepentidos entre sus graduados y por qué

Los adolescentes, por norma general, no tienen que tomar grandes decisiones en su día a día. Pero con tan solo 17 o 18 años, deben elegir qué quieren estudiar y aunque no sea una decisión definitiva, puede influir en su futuro.

Cada vez se exige más formación a la hora de aplicar a un puesto de trabajo, y los estudios que tengas pueden dejarte sin opciones en un proceso de selección. Muchos estudiantes se arrepienten de la elección que hicieron en su día, no les gusta lo que han estudiado. Una encuesta de ZipRecruiter en Estados Unidos a personas desempleadas con estudios, determina que el 44% de ellos se arrepienten de la elección de su carrera universitaria.

Este estudio recoge las carreras con más arrepentidos de haberlas estudiado, y aquellas que los estudiantes volverían a elegir. Hay especialidades de todo tipo dentro de esta lista, de todas las ramas posibles.

Las carreras con los estudiantes más satisfechos

Los estudiantes más felices son aquellos que estudiaron Informática, el 72% de ellos volverían a elegir la misma carrera. A esta carrera le siguen: Criminología (72%), Ingeniería (71%), Enfermería (69%), ADE (66%), Finanzas (66%), Psicología (65%), estudios relacionados con la Construcción (65%) y Recursos Humanos (58%).

En COPE hemos hablado con Sonia, que ha estudiado el doble grado de Criminología y Psicología. Dos de las carreras de las cuales están más felices los que las han estudiado. Además, ahora está trabajando en el sector de recursos humanos, otra de las especialidades que aparece en esta lista.

Sonia forma parte del 72% de los estudiantes que volvería a elegir la misma carrera: “Sí, volvería a elegir estudiar estas dos carreras porque considero que son dos carreras que se complementan muy bien y que se pueden aplicar a nuestro día a día”.

Cada país cuenta con su propio mercado laboral, por desgracia en España no hay tantas oportunidades como en otros sitios. Sonia, explica las salidas que tienen sus carreras en nuestro país: “Son carreras que tienen mucha demanda, pero hay muy poco trabajo”. A pesar de ello: “Todos mis compañeros o están opositando o están ejerciendo”.





Las carreras con los estudiantes más arrepentidos

De las carreras con los estudiantes más satisfechos, pasamos a las que cuentan con los más arrepentidos. El 87% de los periodistas se arrepiente de haber estudiado la carrera de periodismo, o preferiría haber estudiado otra cosa. La lista continúa: Sociología (72%), Bellas Artes (72%), Comunicación (64%), Educación (61%), Marketing y Management (60%), Medicina o Asistencia Sanitaria (58%), Ciencias Políticas (56%), Biología (52%) y Literatura (52%).

Los arrepentimientos son por diferentes motivos, los hay que no se sienten valorados en sus trabajos y los que aseguran que no hay suficientes oportunidades. Mario estudió periodismo y ha hablado con COPE: “Yo no me arrepiento, pero entiendo que haya muchos arrepentidos”. Él ha sabido encontrar su hueco en el mercado laboral, pero entiende el descontento de algunos de sus compañeros: “Creo que faltan oportunidades en los medios de comunicación convencionales y, por otra parte, está el nivel salarial”.

"Tendría que haber un cambio de mentalidad"

Cuando le hemos preguntado sobre qué debería cambiar para que su carrera volviese a ser atractiva, Mario lo tenía claro: “Tendría que haber un cambio de mentalidad, los estudiantes de periodismo tendrían que saber que hay más oportunidades fuera de los medios de comunicación. Y las facultades deberían apostar más por la comunicación en general y no el periodismo convencional”

El 13% de los estudiantes más arrepentidos o más descontentos, reconoce que elegiría Informática o ADE si pudiese volver atrás en el tiempo. Está claro que decidir la carrera que queremos estudiar no es algo definitivo, pero puede acabar pasándonos factura si elegimos mal.