Los epidemiólogos españoles advierten: esta es la medida que volverían a recuperar para frenar los contagios

La Sociedad Española de Epidemiología se ha mostrado este lunes partidaria a recuperar una medida: que todas las personas positivas en covid se aíslen aunque tengan síntomas leves o carezcan de ellos. Mientras, recordaron que la mascarilla sigue siendo aconsejable en interiores en los que hay mucha presencia de gente.

Todos los indicadores se encuentran al alza si hablamos tanto de positivos como de hospitalizaciones e ingresos en UCI. Por ello, estos expertos emitieron un comunicado haciendo un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía y también a las autoridades sanitarias para proteger a los vulnerables. "La pandemia todavía no ha terminado y la responsabilidad individual es la herramienta fundamental para evitar contagios y que disfrutemos de un verano tranquilo".

De hecho, insisten en que hay que respetar las medidas de prevención y no bajar la guardia. Aconsejan disfrutar del aire libre y el uso de la mascarilla en espacios interiores concurridos, sobre todo a las personas vulnerables.

"La población general juega un papel clave en la protección de las personas de riesgo, por lo que instan a que se utilice la mascarilla cuando se produzcan encuentros con individuos que por sus condiciones puedan ser considerados vulnerables", indicaban. Además, pidieron que se conceda el teletrabajo a aquellos empleados que resulten positivos y, de no ser posible, que se les de la baja laboral.

Sobre todo, lo que pidieron a los contagiados por coronavirus que guarden aislamiento (incluso sin sintomatología) y que extremen las medidas de precaución en casa con las personas con las que convivan. Aconsejan no compartir espacios y utilizar mascarilla siempre que se coincida con otros familiares o amigos y advertir a los contactos estrechos para que extremen las precauciones.

Sanidad apunta que los casos están creciendo por las subvariantes de ómicron pero no por su gravedad

La ministra de Sanidad, "tendencia ascendente" de casos de COVID-19, pero no en otros factores de gravedad como las hospitalizaciones o las muertes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias , ha señalado que España se encuentra en unade casos de COVID-19, pero no en otros factores de gravedad como las hospitalizaciones o las muertes.

En rueda de prensa tras el "todo parece confirmar" que España va a seguir experimentando un aumento de positivos debido a la "mayor expansión" de las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, la ministra ha apuntado queque España va a seguir experimentando un aumento de positivos debido a la "mayor expansión" de las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5.











De hecho, el informe de este lunes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) recogía que en algunas comunidades autónomas la subvariante BA.5 ya supone "en torno al 80-85 por ciento de los casos", debido a que "es más transmisible".

En cualquier caso, la ministra ha esgrimido que no incrementa la gravedad de los casos. "No se está produciendo una mayor gravedad, al menos en la conocida de períodos anteriores. La ocupación hospitalaria se sitúa en torno al 7-8 por ciento y la de UCI está estable, con uno de los porcentajes más bajos desde que comenzó la pandemia, en torno al 5 por ciento. En aquellos países como Portugal que han experimentado la expansión de estos sublinajes no se ha traducido en una mayor gravedad en los casos.