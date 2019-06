Los efectos del cambio climático: "si el ser humano quiere seguir habitando el planeta, tiene que actuar ya"

Se cuentan por cientos las fotografías e instantáneas que revelan que el clima está cambiando a pasos agigantados. Veranos cada vez más calurosos, precipitaciones que menguan, amenaza creciente de desertificación en determinados territorios o el deshielo de los casquetes polares, dibujan un panorama que obligan a los dirigentes políticos a tomar decisiones conjuntas a nivel global.

La última evidencia se ha conocido en las últimas horas, en el que se pudo observar cómo unos perros tiraban de un trineo en Groelandia con las patas sumergidas en agua procedente de un abrupto derretimiento de la superficie. Fotografía que no ha pasado desapercibida entre los usuarios de las redes sociales, entre ellos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha a través de su cuenta oficial de twitter ha urgido a no dar "ni un paso atrás" en la lucha contra el cambio climático.

En declaraciones a COPE.es, el geógrafo del laboratorio de climatología de la Universidad de Alicante, Samuel Biener, ha asegurado que nunca había visto una toma parecida anteriormente, si bien apunta que es algo que se venía intuyendo: “En las próximas décadas, esto será más habitual. En los últimos años se ha producido una pérdida de hielo importante en el Círculo Ártico. Lo peor es que sigue habiendo países que no se toman en serio el problema del calentamiento global, que afecta a todos.”

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA