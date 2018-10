Los bulos del cáncer

El Consejo Audiovisual de Cataluña ha pedido este viernes la retirada de 14 vídeos en Youtube que aconsejan sobre tratamientos de cáncer acientíficos. Es decir que no están avalados por ninguna sociedad científica. Son peligrosos porque pueden llegar en ocasiones a cientos de miles de personas que cambian sus patrones de consumo o incluso sus tratamientos médicos tradicionales. Los bulos o fakenews sobre sanidad son muy frecuentes y los de cáncer todavía más. El informe ha comprobado que el 74% de las búsquedas son fakenews.

"La mayoría no se los cree, pero los comparten 'por si acaso' y no debería ser así”

La web saludsinbulos.com se ha empeñado en sacarlos a la luz y rebatirlos con argumentos científicos. En esta web puedes consultar información al respecto y puedes también denunciar algún bulo que te haya llegado. La forma de invadirnos suele ser por redes sociales, las más cercanas y de “de confianza” como Whatsapp, o a través del Facebook. Carlos Mateos está al frente de esta web avalada por una veintena de sociedades científicas y la Asociación de Investigadores en eSalud. “Hay tres grandes tipos de bulo -explica- los que atribuyen el cáncer a un origen psicológico a un trauma o a estrés y que se puede curar con una actitud positiva, buenos pensamientos... Con esto hay gente que se enriquece vendiendo libros, hay clínicas con terapias alternativas y claro, no hay un evidencia científica al respecto, proponer esto es una barbaridad”.

Otro de los clásicos se centra en los objetos que provocan cáncer: sujetador con aros, pintalabios, calentar comida en el microondas en envase de plásticos. Y los que más triunfan son “los referidos a los alimentos y súperalimentos, hay mucha gente que están confiada que tomando determinados productos van a prevenir el cáncer. Recuerdan que “el cáncer no se cura con ningún alimento”, sino que una alimentación adecuada puede prevenir ciertos tipos de cáncer.

Aseguran que lo importante es estar unidos profesionales, pacientes y medios de comunicación, para desmontar estos bulos y que no se sigan propagando. “La mayoría de la gente no se los creen, pero los comparten 'por si acaso'y no debería ser así”.

El último bulo de la semana tiene relación con la mayonesa de una cadena de alimentación que según comparten tiene un componente que es cancerígeno, pero según Carlos Mateos “el único objetivo es perjudicar a esta marca, porque ese supuesto componente cancerígeno solo lo es, si te comieses mil botes de mayonesa”.

¿Cuál es el objetivo del bulo? “Algunos son los que denominamos pirómanos, sólo disfrutan con ver como crece la mentira, no se mueven por ningún interés. El que ha difundido el bulo se sale con su objetivo que es arremeter contra el competidor o quieren hacer un negocio haciendo terapia contra el cáncer”.

Por eso la información y la comunicación es tan importante. “Cuando detectamos un bulo que nos llega con la gente que nos escribe, lo que hacemos es desmontarlo. Una sociedad científica que colabora o un médico, elabora un informe y explicamos porqué no es así.”

Por otro lado es necesaria una respuesta del médico de cabecera. Hay pacientes muy desesperados que buscan información en páginas, blogs o vídeos de Youtube y que llegan a su médico de cabecera pidiendo una explicación. Mateos recuerda “el médico no le puede decir no haga caso y punto. El error que cometen algunos médicos es no contrarrestar con la información les deben ofrecer los datos argumentados como hacen en cada bulo”.