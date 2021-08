Lluvia de críticas a Miquel Iceta por su despedida a Pau Gasol: "Ministro de nada"

Hace escasas semanas, Pedro Sánchez decidió iniciar una profunda remodelación en su Gobierno dando salida a los ministros más polémicos. Uno de los ministros que tuvo que abandonar su ministerio fue Miquel Iceta, que anteriormente era ministro de Política Territorial. Iceta, fiel a Sánchez, fue el único de los ministros apartados que recaló en otro ministerio, en el Ministerio de Cultura y Deporte.

El ministro de Cultura y Deporte catalán venía de sustituir a Rodríguez Uribes, un político muy ligado al mundo del deporte. Desde el primer momento que asumió su nueva cartera Miquel Iceta dejó claro que a él le habría gustado más permanecer en su ministerio. "Siento mucho dejar este ministerio, lo quiero decir así de claro, aquí hemos puesto mucha ilusión y muchas horas", afirmaba el día que se producía el traspaso de cartera en el que delegaba el ministerio en su sucesora, Isabel Rodríguez.





En su discurso de toma de posesión como nuevo ministro, Iceta hizo escasas referencias al deporte, decantándose más por el área cultural del ministerio. En las primeras palabras que le dedicó al deporte afirmó, de forma jocosa, que "el deporte no ha encontrado un lugar en mí", para continuar haciendo referencia a los Juegos Olímpicos, que se están celebrando este verano, "debemos potenciar la práctica deportiva y vamos a hacerlo. Me uno al deseo de todos de que nuestros atletas tengan los mayores triunfos en los Juegos Olímpicos. Y estimulando el deporte femenino, que para muchos está siendo un descubrimiento y desterrando del deporte la homofobia".

Cuando Iceta tomó por primera vez posesión como ministro de Política Territorial, realizó unas declaraciones en las que revelaba que un miembro de su familia había sido seleccionar nacional de fútbol, algo que resultó sorprendente. "Me dicen que no haga bromas, pero los Iceta ya hemos dado un seleccionador nacional de fútbol y ahora un ministro".

Así fue, el tío abuelo de Miquel Iceta fue Luis Iceta Zubiaur, jugador de fútbol en los primeros años que comenzó a difundirse el deporte rey por nuestro país. Su familiar fue delantero del Athletic Club durante siete temporadas entre los años 1910 y 1916 y a lo largo de toda su trayectoria, disputó 41 partidos, anotó seis goles y ganó cinco Copas del Rey. Tras su retirada de los campos de fútbol, en 1951, Luis Iceta, fue nombrado seleccionador español, cargo que solamente pudo mantener durante tres partidos.

Miquel Iceta la lía en Twitter

Por tanto, el apellido Iceta no es ajeno al mundo del deporte, a pesar de que el ministro no parezca ser muy aficionado. El miembro del ejecutivo, que ya en su toma de posesión había manifestado no ser muy aficionado al deporte, hizo este lunes gala de esa ignorancia al publicar un tweet dedicado a la selección española de baloncesto, que este martes cayó eliminada de los JJ. OO. ante Estados Unidos.

"Vuestra impecable trayectoria merece todo reconocimiento, #LaFamilia Todo el país os quiere y os admira. Tres medallas olímpicas, un mundial y tres europeos. Inolvidable. Gracias Pau Gasol y Marc Gasol por vuestro inigualable liderazgo y por enseñarnos el valor de equipo", publicó en su cuenta de Twitter.

Vuestra impecable trayectoria merece todo reconocimiento, #LaFamilia.

Todo el país ???? os quiere y os admira. Tres medallas olímpicas, un mundial y tres europeos. Inolvidable.

Gracias @paugasol@MarcGasol por vuestro inigualable liderazgo y por enseñarnos el valor de equipo pic.twitter.com/boKpoYBaqq — Miquel Iceta Llorens /?? (@miqueliceta) August 3, 2021





El tweet no pasó desapercibido para los usuarios de la red social que rápidamente recriminaron a Iceta el error que cometía en su comentario, ya que la Selección española de baloncesto no ha ganado un mundial sino dos. "Dedícate al baile. De sumas y restas andas muy escaso para ser ministro de nada", este fue uno de los múltiples comentarios, que recibió en su cuenta el ministro, recriminándole no ser capaz de informarse correctamente antes de publicar un tweet que todavía no ha borrado.