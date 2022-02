Lluvia de críticas a India Martínez tras una polémica foto de su cuerpo en redes: “¿Qué hacemos con esto?”

La cantante andaluza, India Martínez, ha recibido varias críticas desde que el pasado jueves subiese una foto a su perfil de Twitter preocupada por sus kilos de más. La artista subía dos fotos concretamente, una de frente y otra de perfil.

Qué hacemos con esto? ??????‍?? pic.twitter.com/8RXbdGtkIC — India Martínez (@IndiaMartinez) February 10, 2022





"Que no quede duda de que a “esto” le tengo mucho cariño y no es ningún problema de sentirse mal o falta de aceptación. Me encanta como soy con más o menos kilos, solo hay que sentirse fuerte y sano. Y se que el deporte me hace sentir mejor! Nos hace sentir mejor, así que a darle", escribía Martínez.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y, desde luego, no fueron demasiado buenas. Muchos de ellos se acordaban de las personas que de verdad sufren con su peso y pedían a la artista que tuviese cuidado con lo que publicaba en las redes, mientras que otros pensaban que iba a anunciar su embarazo.

Dejar de postear este tipo de cosas que lo único que hace es que otra personas puedan empezar a tener preocupación excesiva por su peso y entrar en un TCA. Son personas famosas.

¿Pueden tener un poco de cuidado con lo que publican y el mensaje que dan? ?? — Lu Ghio (@Lucia_Ghio) February 11, 2022

Otros respondían a las instantáneas aludiendo a su poco peso e incluso, de forma irónica, la recomendaban algunos ejercicios y trucos para adelgazar.

Ejercicio cardiovascular y en cualquier ejercicio que hagas... bíceps o sentadillas o lo que sea, contrae el abdomen, vamos que aprietes la barriga. De todas formas ahí no hay mucho xD. — fran Vetton (@FranVetton) February 10, 2022





India Martínez y su otra foto polémica

No es la primera vez que la artista andaluza es criticada por subir un determinado tipo de contenido a las redes sociales. Hace apenas dos años compartía una foto con sus hermanas, Laura y Dessy, la cual recibió una gran cantidad de comentarios positivos, por lo que se animó a subir una con su pareja, el actor Ismael Vázquez, en la que aparecía 'amenazada' por la espada de su chico en el cuello, lo que provocó las críticas de sus seguidores, quienes tildaban la foto de "nada acertada".





Tras publicar esa foto la cantautora se hacía eco de estos comentarios y respondía de la siguiente manera: "No os asustéis por la espadita de juguete... además no va en serio, estamos actuando".

Dejando atrás sus más que sonadas polémicas, hace tan solo dos meses la artista cordobesa se mostraba feliz en una entrevista por cómo estaba funcionando su última gira, Palmeras Tour, un espectáculo que al igual que los demás, tuvo que aplazarse por la pandemia del Covid - 19 y aseguraba que se encontraba en un buen momento, "disfrutando como nunca" y entregándose junto al público en cada canción sobre el escenario.