India Martínez: “Está siendo una de las giras más bonitas de mi vida”

India Martínez se encuentra en un gran momento y Palmeras Tour está siendo una de las giras más bonitas de su vida, ha reconocido la cantante en una entrevista a Efe, en la que ha asegurado que está "disfrutando como nunca" y entregándose junto al público en cada canción sobre el escenario.

La artista cordobesa actúa este miércoles en el pabellón Navarra Arena de Pamplona dentro del ciclo F on Fire del festival Flamenco on Fire, en una de sus últimas citas antes de cerrar esta gira el próximo 7 de enero en Barcelona.

P: ¿Cómo está recibiendo el público esta vuelta a la normalidad en los conciertos?

R: Bastante bien, llevaba un año y medio sin subirme al escenario y cuando empezamos la gira se paró repentinamente, pero ese mismo verano pude hacer algún concierto puntual y por fin hemos podido hacer todos los que se cancelaron, está siendo una de las giras más bonitas de mi vida.

P: ¿Bonita en qué sentido?

R: En lo emotivo, del disfrute en el escenario, de cómo vivo cada canción, cómo me entrego y cómo se entrega el público. La música es mi vida y se hace muy especial, yo lo disfruto sobre el escenario como nunca. No se si es mi momento o que todo lo que hemos pasado nos hace vivir más a flor de piel las cosas.

P: ¿A qué se dedicará cuando termine la gira el 7 de enero?

R: Tendré un tiempo para seguir trabajando en nuevas canciones, un álbum quizás para un poco más adelante. También haré una parada, un borrón y cuenta nueva poniendo el contador a cero para volver con las mismas ganas otra vez, porque después de una etapa de mucho trabajo siempre viene bien un par de semanitas por lo menos de desconexión total.

P: ¿Se podrán escuchar temas nuevos el próximo año entonces?

R: Por supuesto, hay varios singles que saldrán a primeros de año y más adelante habrá más cosas. No voy a dejar mucho tiempo tampoco, pero sí lo justo para desconectar y que la gente vuelva con más ganas de mí.

P: Suele prestarse bastante a las colaboraciones, ¿disfruta de este proceso junto a otros artistas?

R: Sí, creo que eso es siempre enriquecedor, te aporta muchísimo y no voy a dejar de hacerlo. Cuando uno hace eso se comparte cultura musical y conocimiento; aparte de conocer mucho más a un compañero y crear una amistad.

P: En su juventud se dio a conocer en un concurso de talentos y ahora es usted jurado en uno, ¿cómo vive esta experiencia?

R: Es increíble, algo que esa niña de 12 años no se esperaba por nada del mundo. Desde el otro lado puedo dar algún consejo o vivirlo simplemente, al haber pasado yo también por ahí puedo ver las cosas desde otra perspectiva y empatizar mucho más.

P: ¿Cuál de las dos posiciones le resulta más complicada?

R: Las dos son difíciles, ahora en mi situación actual es mucho más relajante porque no te la estás jugando, pero aún así se me da mejor estar en el escenario porque me cuesta mucho tener que juzgar a alguien por lo que hace. El arte es tan relativo que a veces puede que no coincida con la valoración de un concurso.

P: ¿La música es algo que siempre le ha acompañado?

R: Lo he tenido claro desde muy chica, en mi casa se ha escuchado mucha música, sobre todo flamenco, y yo no dejaba de cantar y de bailar. Eso mis padres lo notaron y recibí el apoyo a muy temprana edad.

P: ¿Qué tiene el flamenco que no tengan otros géneros?

R: Tiene una grandeza musical y cultural enorme, no solo es música, es una forma de vida, nuestra tradición, cuenta tantas cosas de nosotros que se quedan cortas las palabras.

P: Recientemente fue comentada una imagen que subió llorando a sus redes sociales, ¿qué fondo hay tras esa foto?

R: De unos años para acá he intentado ser lo más justa y parecida a mí misma en las redes sociales porque hay veces no mostramos nuestro lado más sincero. Simplemente he dejado de poner lo que se espera de mí, igual que un día puedo subir un look y compartir momentos felices si un día no estoy bien no voy a subir una foto feliz. En este caso es un sentimiento que tenía y lo compartí, igual que si un día tengo una alergia y la cara hinchada, hay que naturalizar esas cosas y pisar el suelo, porque aquí todos somos personas normales.

P:¿Qué le pide a este nuevo año?

R: Que me siga regalando cosas bonitas y de verdad, que nos haga sacar nuestra mejor versión, que sigamos aprendiendo y nos dejemos llevar, que sepamos improvisar, que estemos preparados para lo que la vida nos traiga y no dejemos pasar las oportunidades. Que vivamos sobre todo. EFE

