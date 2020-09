La lección de economía de Juan Ramón Rallo que enmudece la tertulia de La Sexta: "Le debemos incompetencia"

En los últimos años se han puesto en boga los programas de televisión en los que diferentes personas debaten acerca de asuntos de la actualidad. A ellos suelen acudir principalmente periodistas, pero en ocasiones y dependiendo de qué tema se trate, se requieren voces de expertos como economistas, médicos o abogados. La polarización que vivimos, más allá de alejar más nuestras opiniones, también nos gusta llevar la razón. Principalmente porque lo creemos.

El debate de los debates

Este sábado en un programa televisivo, 'La sexta noche', han debatido sobre los próximos pasos que debe dar el Gobierno para evitar que España se arruine económicamente. La pandemia ha provocado un antes y un después en la economía, y cómo se responda a él es decisivo para el futuro del país durante los próximos meses, años y generaciones.

Las opiniones, como todo, pueden ser diferentes. Deben serlo. El problema está en que muchas veces hablamos de términos o tecnicismos que nos resultan conocidos pero que no dominamos. Es lo que parece que le ha pasado este sábado a Angélica Rubio, directora de El Plural, ya que ha entrado en una disputa económica que ha enfadado y mucho a Juan Ramón Rallo.

La economía, clave en pandemia

Esto es lo que ha dicho el economista acerca del debate que se estaba dando en directo: ¿debe, o no debe haber gasto público? "Esto es un despropósito. La economía no se recupera metiendo gasto público, la economía se reactiva permitiendo que las empresas y los trabajadores puedan volver a su puesto de trabajo". "La economía ha caído un 20%. Yo no he criticado eso y esa es tu manipulación, que se transfiera renta a las familias que están necesitadas no lo he criticado y te estás equivocando en los términos del debate.

Yo he dicho que la economía no se reactiva con meter gasto público, porque con eso conseguirás que las familias mantengan determinados consumos básicos. Esas familias han cotizado a la seguridad social y tienen derecho a que se les devuelva. Lo que digo es que si la economía está parada no va a bajar el PIB", ha explicado antes de que alguno de los allí le interrumpiesen.

Una declaración de intenciones que sin duda ha dejado a la periodista en silencio, observando, mientras que Rallo ha proseguido echando la culpa de la actual situación al Gobierno por no haber detenido antes la pandemia, y por ende, ser responsables de paralizar la economía del país.

