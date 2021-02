Las redes sociales desvelan el mensaje oculto del Perseverance en su aterrizaje en Marte

Durante la transmisión en directo del aterrizaje del robot Perseverance en Marte, un comentarista de la NASA dijo: "A veces dejamos mensajes en nuestro trabajo para que otros los encuentren. Así que los invitamos a todos a intentarlo y mostrar su trabajo". Algunos usuarios de Reddit y Twitter en seguida se fijaron en el patrón de franjas rojas y blancas del paracaídas, cuyo objetivo era controlar el ángulo en el que se iba a desplegar.

Pero también ocultaba un mensaje. En Reddit se ha viralizado un debate para descifrarlo. Los usuarios han descubierto que las franjas de colores representan en realidad el código binario, el rojo es un cero y el blanco un uno; y cada anillo concéntrico una palabra.

Con esa premisa han dividido los ceros y unos en trozos de 10 caracteres. El resultado se traduce a un número según el sistema binario y se suma 64. El número resultante es el código ASCII de una letra. Por ejemplo, el primer trozo está compuesto de siete franjas blancas, una roja y dos blancas, es decir: 0000000100. El 100 en código binario corresponde al 4, se añade 64 y da 68, que en código ASCII es la letra D.

De esta forma, un usuario ha descifrado la frase "Dare mighty things", que significa "Atrévete a cosas poderosas". Casualmente este es el lema del Jet Propulsion Laboratory (Laboratorio de Propulsión a Reacción), el centro de la NASA dedicado a la construcción y operación de naves espaciales no tripuladas que desarrolló la mayor parte del Perseverance.

