Las pupilas de los ojos guardan las experiencias traumáticas sufridas en nuestra vida

¿Son los ojos el espejo del alma? Si no lo son, al menos, dejan entrever retazos de nuestro interior, nuestras emociones, alegrías, tristezas, nuestros peores miedos y temores,... Ahora, incluso, con las mascarillas hablamos más que por la boca, que no se ve, con nuestra mirada.

Y esos ojos dicen más de lo que creemos. No nos dejan ni decir mentiras "piadosas" -si es que engañar aunque sea para no hacer daño, es compasivo-.

Como la ciencia no para, un grupo de investigadores galeses han descubierto que las pupilas pueden revelar si hemos sufrido experiencias traumáticas en nuestra vida.

El pelo plateado por las canas, los surcos que recorren el rostro que hacen imborrables los años vividos, las arrugas de las manos, las cicatrices salteadas por el cuerpo, componen la sinfonía de nuestra vida. Hablan de nosotros, nos trasladan a tiempos pasados. Ahora, también podemos recordar algunas vivencias, sobre todo aquellas que nos han marcado de manera negativa, por los ojos.

Académicos de la Universidad de Cardiff en Galesacaban de publicar en la revista científica 'Biological Psychology' la investigación, dirigida por la doctora Aimee McKinnon en la que demuestran que personas que han sufrido trastorno de estrés postraumático (TEPT)-como cuando una persona es víctima de un grave accidente automovilístico o vive un episodio aterrador por un abuso sexual-, pueden quedar con una mayor sensibilidad, o hiperactivación, a los acontecimientos cotidianos y una incapacidad para desconectarse y relajarse.

