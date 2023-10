Las personas con discapacidad cobran un 17,2% menos: Las mujeres las más perjudicadas

Las personas con discapacidad cobran un 17,2% menos de media al año que el resto de trabajadores, siendo las mujeres las más afectadas, según datos del INE. La mayor diferencia está en los puestos de baja cualificación. Solo el 34% buscan o tienen empleo.

Salva Ruiz tiene 33 años y una discapacidad del 44%. Desde 2.020 trabaja de axilar de almacén en una empresa de cerrajería metálica. Lo hace a jornada completa. Para él, que tiene parálisis cerebral, el trabajo supone “una estabilidad, poder tener una economía, tener independencia, no depender de mis padres, aunque sigo dependiendo de ellos, como todos, pero al menos tengo más estabilidad yo solo”.

Trabaja en pie de igualdad con sus demás compañeros y es de las pocas personas con discapacidad con un salario igual al del resto de los trabajadores en su categoría, precisamente porque no tiene reducidas las horas.

Las personas discapacitadas que están en activo cobran de media un 17% menos que los demás, lo que supone unos cinco mil euros brutos al año, según datos del INE.

De media, Juega en contra y ensancha la brecha el que sean hombre o mujer y el grado de discapacidad: a mayor grado, más diferencia salarial en contra.

¿Por qué cobran menos?

Su salario se ha incrementado durante el año parado en un 3,6% bruto. Aun así las diferencias son muy grandes. Josefa Torres, responsable de la Comisión de inclusión Laboral del CERMI cuenta a COPE que este “es un fenómeno bastante complejo porque hay varios factores que pueden afectar. Primero porque probablemente las personas con discapacidad, o un volumen importante tienen más jornada parcial, trabajan menos horas. El INE da referencia al salario hora que también es más bajo. También tenemos un volumen importante que están ocupando puestos de trabajo de menor nivel, la mayor diferencia se da en los puestos de trabajo de menor cualificación. Estos dos factores pueden explicar esa diferencia salarial. Es complejo de analizar. No hay una discriminación directa pero sí que obedece al tipo de puestos de trabajo a las horas que se trabajan”.

Discriminación indirecta

Pero sí “se produce –confiesa la responsable de inclusión laboral del CERMI- una discriminación indirecta. Si hay una brecha hay una discriminación. ¿Que directamente les paguen menos por ser personas con discapacidad? Pues no, pero las condiciones laborales son peores”.

¿Por qué la mayoría no buscan empleo?

Solo el 34% de las cuatro millones trescientas mil personas con discapacidad que hay en nuestro país están activas o en búsqueda de empleo. Eso significa que el 66% restante no buscan trabajo.

La diferencia, según los datos del INE es muy grande con respecto al resto de la población activa. El 43% en la tasa de actividad, en la tasa de empleo casi 40 puntos y en la de paro ocho puntos. “Tenemos un problema-confiesa Josefa Torres- que es la tasa de actividad, las personas con discapacidad que ni tienen trabajo ni lo buscan. Aunque se avanza las empresas tienen todavía ciertas reticencias, barreras, desconocimiento del potencial de las personas con discapacidad. Todavía persiste la idea de que las personas con discapacidad no podemos trabajar. Y en el propio sector de las personas con discapacidad, todavía existen perjuicios y desconocimiento. Personas con discapacidad que entienden que no pueden trabajar, que no hay opciones de empleo digno y esto crea reticencias en el propio colectivo a buscar el trabajo, y también hay desconocimiento de la compatibilidad del empleo con determinadas prestaciones sociales que hacen de barrera. Tenemos que ayudarles y quitarles las reticencias y los miedos”.

Barrera de la edad

Reconoce Josefa Torres que en ese 66%, a la discapacidad se une que hay un gran porcentaje de personas mayores de 45 años, con lo que suman la barrera de la edad.

Muchos factores, muchos hándicaps que no lo han sido para Salva Ruiz, que cada día afronta su jornada laboral sin mayores problemas. Desde la asociación le llamaron un buen día para decirles que había un puesto de trabajo muy cerca de su casa además, a jornada completa. Le gustó la oferta y ahí está contratado desde entonces.

Lo que la ley laboral dice

Es una empresa de más de 50 trabajadores. Desde principios de los ochenta, las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a contratar al menos al 2% de sus trabajadores con discapacidad, o a comprometerse a comprar suministros a compañías que fomenten el empleo de personas discapacitadas.

Eso ha ayudado explica a COPE Josefa Torres, pero no tienen datos sobre el grado de cumplimiento de esta norma. Aun así la consideran muy tímida, porque el porcentaje que marca es de los más bajos de Europa y porque solo incluye a empresas de más de 50 trabajadores, cuando el tejido empresarial de nuestro país es más bien de empresas pequeñas. Aun así reconoce que les ha dado un impulso y que hay empresas pequeñitas que no tienen problemas para contratar a personas con discapacidad.

Le preguntamos a Salva Ruiz por qué cree que un 66% de personas con discapacidad no tienen ni buscan trabajo. Cuan es el miedo que les impide dar ese paso. Y nos devuelve la pregunta: “el miedo de quién es, ¿de ellos o de sus padres?".