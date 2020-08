Las palabras sobre Belén Esteban de Humberto Janeiro que marcaron el final de su relación

Este pasado domingo falleció Humberto Janeiro, padre del torero Jesulín de Ubrique. Desde el primer momento en el que se conoció la noticia, las reacciones y las muestras de cariño han llegado desde todos los lugares y la prensa del corazón ha comenzado a recopilar reacciones y analizar la perdida de uno de los rostros más conocidos de la prensa rosa en los años noventa. Pero durante toda la tarde, todas las miradas han estado puestas en Belén Esteban, que no se ha querido pronunciar al respecto.

La relación de Belén Esteban y Humberto Janeiro

Debido a su matrimonio con Jesulín de Ubrique, Belén Esteban conocía muy bien a Humberto Janeiro, pero su relación no acabo nada bien. La salida de Belén Esteban de Ambiciones, la finca familiar del torero, provocó que la colaboradora de 'Sálvame' acabase la relación con su suegro de la manera más fatídica posibles, sobre todo después de unas declaraciones de Humberto que marcaron un antes y un después en la posición de Belén Esteban ante el abuelo de su hija. Tal y como recoge la revista 'Lecturas'. Humberto Janeiro hizo una dura acusación sobre la que fuese mujer de su hijo.

Esta acusación fue explicada por el propio Humberto en los siguientes términos: "Mi hijo dijo que le faltaba dinero. Coincidió que venía Belén y le pusimos una trampa para ver si era ella. Nunca vi que se llevara el dinero, pero faltaba". Ante esta acusación, la propia colaboradora de 'Sálvame' explicó que ella "no robó jamás", señalando también que está acusación nunca se la podrá perdonar a la familia de la que formó parte durante varios años.

El silencio de Belén Esteban

Por ahora Belén Esteban no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de Humberto Janeiro. Hace unos días, la propia Esteban fue preguntada en 'Sálvame' por el que fuese su suegro y sobre cuál sería su reacción si recibiese la noticia de su fallecimiento. En ese momento no quiso pronunciarse, pero recordó que ellos no forman parte de su familia y que cuando ella ha tenido algún problema o alguna noticia triste Humberto no ha estado ahí y no ha prestado ni la más mínima preocupación. Por lo que habrá que esperar a su reaparición en televisión para saber cuáles son sus palabras tras conocer el fallecimiento del padre de Jesulín de Ubrique.

