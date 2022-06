Las lecciones de vida de Pau Donés a los dos años de su muerte: "Perdamos el miedo a la vida"

Un 9 de junio del año 2020, en plena pandemia; nos dejaba un artista sin igual, un cantante único que cambió la forma de entender la música en España y en el resto del mundo. El mismo que no dejó de sonreír ni siquiera cuando más complicada e injusta se puso la vida. Así recordaremos siempre a Pau, con su alegría y sus inmensas ganas de vivir. De vivir la vida de verdad, en mayúsculas como todos deberíamos hacerlo todos los días.

Porque nunca sabremos qué día puede ser el último, así que la mejor decisión es tender la mano al presente y ser agradecidos. Que vivir es el mejor regalo. Sobre todo, el intérprete de 'Bonito' y el que decía que todo 'Depende' de según cómo se mire, nos regaló frases para tatuarnos en la memoria: palabras de las canciones de Jarabe de Palo y del puño y letra del propio artista. En la Cadena COPE hoy recordamos las frases más destacadas de su último paso por nuestra casa.

El 9 de marzo de 2017, Pau Donés visitó "El Partidazo de COPE" con Juanma Castaño para anunciar gira, presentar nuevo trabajo y hablar sobre el cáncer de colon que se le había descubierto dos años antes. En aquella entrevista, Pau Donés expresaba su optimismo ante la enfermedad, a la que no le gustaba relacionar con la muerte. "Tener cáncer no es que te vayas a morir. El cáncer es una enfermedad que te puede matar. Pero hasta que no llega ese momento te puedo dejar vivir casi con total normalidad", aseguraba.

Pau Donés siempre había triunfado con canciones de amor. "Las escribía cuando me habían dejado con el objetivo de recuperarlas - cosa que no me ha funcionado mucho - y porque eso me reconfortaba", decía. Un día, sintió la necesidad de cantar sobre un nuevo amor: "Me levanté pensando que uno de mis grandes amores era la vida y también me estaba dejando", contaba a Juanma Castaño.

Las frases más destacadas de aquel día de 2017

Cuando Donés visitó los estudios centrales de COPE por última vez, acompañó a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Fue la primera entrevista que realizaba en un medio deportivo, y también por desgracia, fue la última. Aquel día dejó alguna frase que quedó para la posteridad.

Cuando Juanma Castaño le preguntó por la fama, y la sensación que le causa lidiar con ella. La realidad es que para Donés, "ser famoso no tiene ningún mérito, presumir de ello es algo patético". El cantante de Jarabe de Palo, vivió durante su vida en un pueblo de no más de cincuenta habitantes, y es allí donde se sentía feliz.

Inevitablemente, el cáncer era un tema que estaba en su día a día, y por aquel entonces había conseguido superarlo en su primera fase. Hablaba Donés de que no le temía a la muerte, decía que lo que todo el mundo debería hacer es "vivir nuestra vida como si se tratara de un viaje a DisneyLand, para que el día que nos vayamos, miremos atrás y veamos lo bien que lo hemos pasado". Donés quiso culminar con una frase breve, pero fuerte y sincera, y esa es que "no podemos permitirnos perder el amor a la vida, porque vivir es urgente".