Las lágrimas de una profesora por la falta de interés de sus alumnos: "No sé qué hacer"

"Acabo de dar la clase y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada", este es el lamento de esta maestrade la Escuela de Teatro del Departamento de Puerto Rico, Frances "Mimi" Sánchez que no puede reprimir las lágrimas cuando habla del desinterés de sus alumnos.

Frances -que también es actriz y ha colaborado en la creación de organizaciones que buscan encontrar el desarrollo y la creatividad, sobre todo entre jóvenes-, al ver que esos jóvenes, sus alumnos, no tienen interés, siente tal desmoralización que no pudo más y explotó: "Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase. Y ya estoy harta, me siento agobiada y ya no sé ni qué más hacer”.

Esa cruda realidad con la que se ha topado Frances y su desgarrador llanto, seguro que lo sienten muchos educadores, maestros, profesores universitarios, de todo el mundo. El coronavirus ha sacado a flote el desinterés que sienten por sus clases muchos estudiantes que, encima, ni siquiera se ven obligados a asistir al centro educativo porque son clases online.

"A esta generación no le interesa aprender"

¿Tiene razón esta maestra puertorriqueña al hacer esta aseveración? ¿Estamos ante una generación perdida? ¿Superan en desinterés a los conocidos NINIS?

Estos días he escuchado una reflexión de un joven universitario perteneciente a esa generación en la que están incluidos los NINIS: "Si nosotros ya éramos una generación perdida, ¿esta?"

Se hacía la pregunta al ver lo que está ocurriendo en las calles de cualquier barrio de Madrid donde los adolescentes se dedican desde el verano para acá a hacer peleas multitudinarias, a vagar haciendose notar porque solo saben romper cosas -el mobiliario urbano también es suyo y de sus padres que son los que pagan impuestos-, sino que se meten con la gente, no llevan mascarillas y lo dejan todo como un vertedero.

¿Tiene la culpa que no tengan clases presenciales por el coronavirus? Creo que no, la pandemia solo ha hecho aflorar un problema que ya teníamos y que no es solo de los jóvenes. Tienen mucha más culpa sus padres que se lo consienten y respaldan defendiendo a esos hijos, aunque hayan destrozado una papelera, antes que enseñarles a respeterar, al no recriminarles su mala educación de la que son responsables.

"Esto va más allá de la educación a distancia" dice Frances que como educadora viene a corroborar la teoría anterior. Para la maestra y actriz, lo que las clases online han hecho es "destapar una problemática social que lleva, fácilmente, más de 4 o 5 años". "A esta generación no les interesa aprender. Punto", añade.

"Perdónenme que me emocione, pero... Yo llevo 18 años en el sistema de educación y paulatinamente uno ve la decadencia en la cuestión social. Pero nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso a tan altos niveles como ahora", se sincera. "Esto ya trasciende el departamento de educación, esto es una cuestión ya más cultural, más generacional". Sin duda, es una cuestión de padres.