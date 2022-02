Las doce preguntas que propone Jeff Bezos para lograr el éxito y la felicidad

Jeff Bezos, el fundador de la empresa online Amazon, ha sido un gran referente en cuanto a lo que una persona puede lograr con esfuerzo y perseverancia. Aquellos que son emprendedores y quieren montar su propio negocio, e incluso cualquier otra persona, ha tomado las palabras motivadoras que Bezos ha ido comunicando en sus diversas charlas con el fin de que todo el mundo no deje de perseguir hasta que consiga sus sueños. Y es que, aunque en la actualidad sea una de las personas más ricas de nuestro planeta, contando con 184 mil millones de dólares, comenzó desde abajo a construir su imperio, pasando por cocinar en un McDonald’s y luego liderar un campamento infantil.

Pero no solo han sido las múltiples tertulias que ha ofrecido al público, sino que también ha publicado en sus libros las técnicas que ha llevado para poder alcanzar sus triunfos, así como sus teorías que cómo va a avanzar el futuro. El que más destaca es 'Invent & Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos', donde remarca la idea del "solo tú", que se refiere a que cada persona tiene unas tareas diarias, aprender a priorizarlas y saber delegar en su equipo.

También destaca su regla de perder el tiempo por la mañana (dolce far niente, expresión italiana), algo curioso, puesto que lo normal es estar completamente activos desde la primera hora del día. Sin embargo, son los propios psicólogos los que dicen que es beneficioso tener un tiempo tranquilo para nosotros en la mañana y no empezar el día de manera estresante, puesto que han visto en varios estudios que estos momentos fomentan un mejor pensamiento, dará lugar a las reflexiones y ayuda a la productividad. Al contrario de lo que hacemos, el cerebro necesita pequeños momentos de descanso para oxigenarse. Esto ayudará a que nos tomemos el día con una perspectiva más positiva.

Bezos dio un discurso en mayo de 2010 en la Universidad de Princeton, llamado "Somos lo que elegimos". Las palabras que promulgó dejaron huella y siguen vigentes en la actualidad de muchas personas como referente para sus vidas. Jeff, dijo algunas frases tan remarcables como que "la inteligencia es un don, la amabilidad es una elección. Los regalos son fáciles, después de todo, se dan. Las opciones pueden ser difíciles. Puedes seducirte con tus dones si no tienes cuidado, y si lo haces, probablemente será en detrimento de tus elecciones", a lo que añadió la pregunta que todos los estudiantes se plantearon desde entonces: "¿Cómo usarás estos dones? ¿Y te enorgullecerás de tus dones o te enorgullecerás de tus elecciones?".

Esclareció las dudas sobre cómo decidió integrarse en el mundo de internet para abrir un negocio y que tuviese tanto éxito, alegando que "la idea de construir una librería en línea con millones de títulos, algo que simplemente no podría existir en el mundo físico, me resultó muy emocionante". Tras esta idea, decidió dejar el trabajo que tenía y embarcarse en el proyecto de Amazon, sabiendo que podría fracasar. En su comunicado en la Universidad, finalizó proponiendo doce preguntas que todo individuo debería hacerse para lograr la felicidad y las victorias personales.

Las doce cuestiones

¿Cómo usarás tus dones?

¿Qué elecciones harás?

¿Será la inercia tu guía, o seguirás tus pasiones?

¿Seguirás el dogma o serás original?

¿Elegirás una vida de comodidad o una vida de servicio y aventura?

¿Se marchitará bajo la crítica, o seguirá sus convicciones?

¿Fingirás cuando te equivoques o te disculparás?

¿Guardarás tu corazón contra el rechazo, o actuarás cuando te enamores?

¿Irás a lo seguro o serás un poco bravucón?

Cuando sea difícil, ¿te rendirás o serás implacable?

¿Serás un cínico o serás un constructor?

¿Serás inteligente a expensas de los demás, o serás amable?

Tras exponer las cuestiones que, según él, ayudarán a cualquier persona, concluyó diciendo: "Aventuro una predicción. Cuando tengas 80 años, y en un tranquilo momento de reflexión narrando solo para ti la versión más personal de tu historia de vida, la narración que será más compacta y significativa será la serie de elecciones que hayas hecho".