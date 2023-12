Julio José Iglesias asegura que no sabía que su hermana está embarazada

MADRID, 15 (CHANCE)

Cuando pensábamos que ya habíamos visto todo en el clan Preysler, llega Julio José Iglesias y nos deja boquiabiertos por su comportamiento ante las cámaras cuando salía del concierto de Rod Steward. De vuelta a España, parece que el cantante está al margen de todas las nuevas informaciones que hay en su familia porque nos aseguraba que no tenía ni idea del embarazo de su hermana Ana Boyer.

Completamente alocado y con una sonrisa de oreja a oreja, el hijo de Isabel Preysler nos demostraba que está en plena forma haciéndonos correr tras él para evitar así las preguntas relacionadas con su familia.

Tomándose las cuestiones sobre su vida y la de su familia con humor, Julio José insistió en que no ha podido ver el documental de su madre: "ah sí, es que no lo he visto, he llegado hoy".

Tampoco nos comentaba cómo se encuentra su hermana Ana tras anunciar que está embarazada, dejando entrever que no sabe cuál es la realidad de su vida: "¿Ah sí? ¿voy a ser tito? no sabía nada"... lo que sabemos que es mentira porque entre todos los hermanos hay una relación fantástica y, además, la mujer de Fernando Verdasco y este lo anunciaron públicamente el miércoles pasado.

Luciendo la mejor de sus sonrisas y poniendo a prueba a los reporteros que corren detrás de él, el hermano de Tamara Falcó tampoco sabía nada del conflicto entre su madre y Carmen Lomana: "ah sí, no lo sabía" y evitaba dedicarle unas palabras a la colaboradora de televisión tras llamar 'vulgar' a su madre.

Una actitud que nos ha llamado especialmente la atención porque nunca le habíamos visto tan desenfrenado ante las cámaras... y es que, en un momento dado, mira fíjamente al objetivo y sonríe sacando la lengua demostrando que está en uno de sus mejores momentos de su vida: "Yo estoy de maravilla, mírame".