Así se dirige María Teresa Campos a Toñi Moreno tras haberla "matado" en directo

El pasado 9 de octubre fue un día que Toñi Moreno nunca olvidará. Aquel miércoles, mientras presentaba en directo "Mujeres y hombres y viceversa" se enteró, a través de una noticia de un supuesto medio, de que María Teresa Campos había muerto. El impacto de esta información dejó a la presentadora en shock y rompió inevitablemente a llorar. “Yo solo espero que no sea verdad”, aseguraba Moreno con los ojos empañados y el maquillaje corrido ante una situación que ella misma calificaba como “muy difícil”. “Es que hemos arrancado el programa hace 30 segundos. Yo tengo que pedir perdón porque no os lo merecéis en casa pero, te lo juro, lo he leído y como este programa es en directo me habéis pillado así”.

Finalmente, Toñi Moreno conoció en boca de la propia María Teresa Campos que su muerte era sólo un bulo más de internet. “No estoy muerta, estoy viva, pero me van a matar a disgustos”, bromeaba la veterana periodista ante una Toñi Moreno que minutos antes acababa de vivir el directo más duro de su carrera profesional.

Toñi Moreno se cree una noticia falsa sobre la muerte de María Teresa Campos y rompe a llorar en directo en #MyHyV pic.twitter.com/PKNYLqyh7J — Nacho_Molina ������ (@NachoMolinaFm) October 9, 2019

Dos semanas después, Toñi Moreno ha bromeado sobre este hecho y ha hecho público cómo le llama ahora María Teresa Campos cada vez que habla con ella. Durante su programa en Canal Sur - "Un año de tu vida" - Santiago Segura sacó el tema. "Tengo una buena noticia para ti ¡María Teresa Campos vive!", dijo riéndose. La presentadora encajó la broma con mucha elegancia. "Me dejas muy tranquila", le respondió.

Además, Toñi Moreno hizo pública la forma con la que ahora se dirige a ella María Teresa Campos. "Ella está muy contenta conmigo, ahora me llama y me dice, ¿cómo está mi viuda?", ha comentado.