Un joven mete una moneda en el congelador y se hace viral al explicar por qué es útil durante las vacaciones

Las redes sociales son, a menudo, utilizadas por los usuarios para informarse y compartir opiniones, recomendar productos o compartir momentos de su vida privada. Al mismo tiempo, plataformas como Twitter se han convertido en un portal donde poder denunciar situaciones divertidas, otras sorprendentes o incluso desagradables que le han ocurrido a los usuarios. Por su parte, Instagram o TikTok destacan por su contenido en formato vídeos, donde cada vez es más frecuente encontrar trucos para la vida cotidiana que rápidamente llegan a miles de personas.

En esta ocasión, ha sido en Twitter donde un usuario se ha hecho viral al por la conversación de WhatsApp con un amigo que ha terminado con un consejo para aplicar durante nuestras vacaciones. El amigo, sorprendido por lo que ha encontrado en el congelador, le envía una foto en la que podemos ver una moneda dentro de la cubitera para hacer hielos, preguntando el motivo de que esté ahí.

Pues bien, el joven explica que lo utiliza como técnica para saber si se ha ido la luz. "Lo hacía desde la época de los cortes de luz. Yo viajo mucho, si se corta la luz dos días seguidos ni me entero", cuenta, a lo que añade: "Si se derrite el hielo, la moneda se va abajo, lo que significa que hay que tirar todo lo que hay en el congelador porque se descongeló".

El tuit acumula más de 200.000 'me gusta' y son muchos los que destacan el ingenio del usuario, dejando claro que no se les había ocurrido, pero que le parece una gran idea. Y es que se trata de un sencillo truco, que podemos aplicar todos en casa y que puede resultar especialmente útil durante nuestras vacaciones, cuando solemos pasar varios días fuera de casa, y en caso de producirse un corte de luz temporal en nuestra ausencia no nos enteraremos.





Se hace viral por el correo electrónico que deja al irse de vacaciones

Al irnos de vacaciones es habitual dejar un correo avisando de nuestra ausencia, lo que no es tan común es encontrar mensajes como el de Ismael, que no ha tardado en hacerse viral. En primer lugar, el trabajador explica que estará fuera hasta el lunes 22 de agosto y añade: "Para evitar que mi bandeja de entrada sea un caos cuando vuelva, borraré todos los emails que haya recibido durante mis vacaciones sin excepción".

"Eso significa que el email que me acabas de mandar no lo voy a abrir y se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Si es algo importante, reenvíamelo a partir del 22 de agosto", concluye el Ismael. Se trata de un mensaje un tanto particular, que normalmente no nos solemos encontrar y que ha generado todo tipo de reacciones en Twitter. Cuenta con más de 70.000 'me gusta' y acumula miles de respuestas.