Si tengo 10.000 euros en la cuenta, ¿qué hago con ellos?: un experto económico despeja todas las dudas

El precio del dinero ha subido un 0,5%. Es el mayor alza en 22 años y la primera que se produce por parte del Banco Central Europeo en los últimos 11 años. Esta es solo una de las múltiples noticias con las que cada día nos levantamos sobre la economía española y mundial. La cambiante situación genera una inestabilidad, no solo entre las grandes empresas, la bolsa y quienes intervienen en ella, sino que también los ciudadanos, difícilmente ajenos al tema, no saben qué es lo que deben hacer y lo mejor para sus propios bolsillos. Los atisbos de una posible recisión llegados los meses de otoño, sumado a la flagrante inflación que desde hace meses padece la economía mundial, resultan en un miedo e incertidumbre de lo que pasará en un futuro no tan lejano.

La actual situación, la cual ya es realmente compleja, no deja indiferente nadie. Pero como el presente en un instante se convierte en pretérito hace que la preocupación se centre en lo que vendrá. Pese a que la economía es impredecible, el analista independiente, Juan Ignacio Crespo, se pasa por los micrófonos de "Herrera en COPE" para solventar algunas de las dudas más recurrentes entre los oyentes:

¿Realmente dónde podemos guardar dinero para que nos produzca algo de beneficio?

"Es una pregunta imposible de contestar. En lo que va de año todos los productos que tienen algo de riesgo están perdiendo dinero y ya es demasiado tarde. Los productos sin riesgos, la rentabilidad que dan desde hace años da poco o ningún rendimiento. El que hace la pregunta tiene que plantearse si toma riesgos o ir a lo seguro con la preservación del capital. Respecto a lo primero, tiene las alternativas clásicas de bolsa o de renta fija, con la elevada probabilidad de perder dinero durante este año. La otra alternativa, un depósito bancario con una rentabilidad mínima".

Para los que tenemos un depósito que vence ahora, ¿lo metemos en uno fijo o en uno variable?

"Intente que su banco se lo renueve con un tipo de interés más alto, argumentándoles que los tipos de interés están subiendo. En cualquier caso, lo importante es tener un "depósito sin apellidos" para quien quiera preservar al capital. Para los que no quieran riesgos, siempre meterlo en depósitos normales. Hay que tener cuidado con esto, porque en otras épocas de crisis financiera se produjeron muchas pérdidas porque la gente no sabía qué había firmado, de ahí el "sin apellidos"".

Atendiendo a la situación actual y el otoño que viene, ¿nos aconseja que tengamos paciencia y sigamos manteniendo este fondo de inversión o mejor lo retiramos?

"A estas alturas del año es difícil asesorar ya que las bolsas han perdido un 20 y un 30%. Si es un fondo de renta variable, hay pérdidas acumuladas importantes. En el caso de un fondo de renta fija, este es el año donde más perdidas ha habido de toda la historia. Por todo esto, es realmente complicado. Si la persona ha entrado en pánico, mi consejo es sacar la mitad y llevarlo a un depósito bancario con el mejor tipo de interés posible asegurando así esa parte. De momento, los mercados y, por consiguiente, los fondos van a seguir dando pérdidas. Pero si por casualidad cambia todo, manteniendo la mitad podrá reengancharse".

¿Cómo podemos hacer una pequeña inversión para ganar algo más?

"Si pretenden invertir sin riesgo, no hay respuesta. Es imposible. Quien tenga el deseo de arriesgar algo, con la caída de las bolsas hace que se pueda entrar a ellas con poco dinero, aunque sabiendo que van a seguir cayendo de momento. Otra alternativa es comprar deuda pública a 10 años, con rentabilidades cercanas al 3%. Es momento para que, quien no quiera entrar en pánico, vaya a un depósito bancario sin apellidos. A quien no le importe, tiene buenas oportunidades pero tiene que asegurarse de no mirar sus ahorros invertidos y también tener seguro ver que se lo puede permitir. Las bolsas a largo plazo se recuperarán".

Si tenemos 10.000 euros en la cuenta, ¿Qué hago con ellos? ¿Lo saco, lo invierto o lo dejo quieto?

"De esos 10.000, mi consejo es meter 8.000 a un depósito bancario al máximo tipo de interés posible y el resto, 2.000 euros, a bolsa. Respecto a esto último, es importante no mirar cómo va ese dinero metido en bolsa, además de intentar que sea en la americana. En cuanto al depósito bancario, lo conveniente es ponerlo a 6 meses o 1 año, para así ir viendo las oportunidades que aparecen e ir cambiado el dinero del depósito a la bolsa. Pero sobre todo, hay que tener en cuenta que si el corazón lo permite lo mejor es ir esperando las caídas de las bolsas para invertir".

¿Con el riesgo a un corralito, es mejor ahorrar o meter nuestro dinero en inversiones?

"La idea de un corralito es un poco prematura. Puede ocurrir de todo, pero la posibilidad ahora mismo es mínima. Quien tenga capacidad de ahorrar, mejor que ahorre y luego que evalúe su capacidad de soportar riesgos y pérdidas. Es importante conocerse a sí mismo para ver qué hacer. Si no eres capaz de soportar las pérdidas, lo mejor es no invertir en riesgo. Asimismo, es importante asegurarse de que el banco no nos esté colocando un producto de riesgo disfrazado de cualquier cosa".