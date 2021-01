Patterson se salta la línea oficial de TVE molesto por el desprecio de Iglesias a los republicanos: "Sátrapas"

José Ramón Patterson, excorresponsal de TVE en Bruselas, no ha podido contenerse este lunes y ha arremetido contra Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, tras su reflexión sobre la situación legal deCarles Puigdemont, huido de la justicia española desde finales de 2017, tras la Declaración de Independencia Unilateral (DUI) declarada en Cataluña bajo su mandato como president.

Patterson es uno de los corresponsables más conocidos del ente público, que se ha dejado ver en los principales informativos de la cadena pública desde 1984 hasta el año pasado, cuando decidió retirarse después de que Rosa María Mateo, la administradora única de TVE con el Gobierno de Pedro Sánchez, no contara con él para ningún proyecto ambicioso. "No cuentan conmigo para nada interesante y me jubilo anticipadamente", contestaba a finales de agosto del 2020 a un usuario en Twitter.

MADRID, 25/09/2020.- La administradora provisional de RTVE, Rosa María Mateo, al inicio de su comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario, este viernes en el Senado. EFE/BallesterosBallesteros

La reflexión de Pablo Iglesias sobre Puigdemont

El líder de Unidas Podemos y actual ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha sido entrevistado este domingo por Gonzo en 'Salvados'. Una conversación en la que ambos pudieron hablar de diversas cuestiones de actualidad, entre ellas la situación jurídica de Carles Puigdemont, huido de los tribunales desde la declaración de la DUI.

¿Por qué considera al Rey Juan Carlos “un fugitivo” y a Puigdemont “un exiliado”? #SalvadosPablopic.twitter.com/yRQwqI5txD — Salvados (@salvadostv) January 17, 2021

Sobre Puigdemont Iglesias lo definió como un "exiliado" porque está en Bruselas por "llevar sus ideas políticas a un extremo" y no por robar. Algo que a la forma de entender del líder morado puede compararse con el exilio republicano. En cambio, el vicepresidente sí considera que el Rey emérito, Juan Carlos I, sí es un fugado, pese a no tener ninguna petición judicial.

Patterson no se contiene y carga contra Iglesias

Estas palabras han generado rechazo en los socios de Gobierno de Unidas Podemos, pero también internamente Iglesias se ha quedado solo. Sin ir más lejos, la portavoz de la Asamblea de Madrid, Isa Sierra, ha querido dejar claro que ambos casos no se pueden comparar.

El excorresponsal de TVE, José Ramón Patterson, ha sido también una de las voces críticas contra Iglesias y por ello no ha querido esconder su opinión en redes sociales.

Comparar a Puigdemont con los exiliados del franquismo, como ha hecho el vicepdte. Iglesias, es banalizar lo que hizo. “Fue motivado por sus convicciones”, ha dicho. La Historia está llena de sátrapas que actuaron movidos por sus “convicciones”. https://t.co/NpcWGEbPhp — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) January 18, 2021

"Comparar a Puigdemont con los exiliados del franquismo, como ha hecho el vicepdte. Iglesias, es banalizar lo que hizo. “Fue motivado por sus convicciones”, ha dicho. La Historia está llena de sátrapas que actuaron movidos por sus “convicciones”", ha comentado el célebre periodista.

