José Manuel Soto: su negocio fuera de la música, el reality en el que participó y su guiño a Anabel Alonso

José Manuel Soto es uno de los artistas nacionales más conocidos del panorama musical en nuestro país. El cantante cuenta con una larga trayectoria de éxitos, que le llevaron incluso a representar a España en el reconocido festival de la OTI, donde consiguió terminar en tercera posición.

El cantante andaluz cuenta con 20 discos en el mercado y también con miles de seguidores repartidos por todas las partes del mundo. En este sentido, José Manuel Soto es uno de los máximos exponentes en su género.

Su carrera musical arrancó en 1986 con el disco 'Desde mi orilla', aunque no fue hasta 1988 cuando empezó a recibir los primeros éxitos con la llegada de una de sus canciones más conocidas: 'Por ella', incluida en el disco que se publicó ese mismo año por el mismo nombre. Años después, vendrían otros grandes éxitos como 'Déjate querer' o 'Como una luz', canción con la que participó en el Festival de la OTI en el que cosechó el tercer puesto. 'Quiéreme', 'Volver a verte' y 'Rumba al corazón' fueron algunos de los posteriores álbumes que formaron parte de su carrera, hasta llegar a los 20 con los que cuenta en el mercado.

Este año 2021, José Manuel Soto ha cumplido 35 años encima de los escenarios. En este sentido, uno de los aniversarios más especiales del artista andaluz fue en el que cumplía 25 años, ya que realizó un concierto multitudinario en la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla, en el que también estuvieron presentes artistas del nivel de Pasión Vega o Rosario Flores.

Además, el cantante ha participado a lo largo de su carrera en otros eventos de gran importancia. Por ejemplo, en el año 2012 participó en un importante concierto solidario junto a Pasión Vega, y en el año 2015 actuó un concierto junto a sus hijos.

En cuanto a sus raíces, José Manuel Soto tiene un vínculo muy especial con la ciudad de Sevilla, no solo por ser su ciudad de origen, también porque en el año 2013 recibió la medalla de la ciudad.

Durante todos estos años, conciertos, giras y presencia en los medios de comunicación han marcado su carrera, aunque también en los últimos años las redes sociales han estado muy presentes.

En los últimos tiempos, José Manuel Soto ha podido compartir su pasión por la música en escenarios tan importantes como el del festival Starlite de Málaga. Además, el cantante sevillano no ha ocultado en ningún momento su patriotismo y su cariño a España, publicando incluso en el año 2018 una canción titulada 'Soy español'.

Vida personal y sus propiedades en Andalucía

El cantante sevillano es el cuarto de nueve hermanos de una familia reconocida en la capital hispalense, aunque en su pasado no se refleja ninguna referencia artística.

José Manuel Soto y sus hermanos comparten varias propiedades heredadas en Sevilla y en Marchena. En este sentido, la familia cuenta con un relevante número de hectáreas cerca del río Corbones, un afluente del río Guadalquivir, a su paso por la localidad sevillana de Marchena.

Además, el patrimonio de José Manuel ha ido aumentando gracias sus éxitos cosechados encima de los escenarios, respecto a los cuales no hay fecha para que decida bajarse de forma definitiva.

En el ámbito familiar, José Manuel Soto está casado con Pilar Parejo Zabala, hermana de la segura de Francisco Rivera. El matrimonio reside en una vivienda con torreón, que cuenta con más de 300 metros cuadrados. En esta vivienda, José Manuel Soto y su mujer han criado a sus tres hijos: Marcos, Rocío y Jaime. También, la familia es propietaria de un local comercial en la ciudad hispalense, una finca en Sanlúcar la Mayor, otra en Higueras de la Sierra (Huelva) y una dehesa en Almonte.

Uno hijo y padre de la música

Sus inicios musicales fueron en el año 1979 en el Coro de la Hermandad del Rocío de Triana. Desde sus inicios, José Manuel Soto siempre ha estado ligado a un género de canto muy concreto y que ha sido plasmado en los más de 20 discos que ha publicado bajo su nombre.

Además, ese cariño por la música se lo ha conseguido trasladar a sus hijos, ya que ambos han formado un grupo de música. 'Mi hermano y yo' es el grupo formado por los hijos de José Manuel Soto, Marcos y Jaime.

Su experiencia en televisión

También, José Manuel Soto ha pasado por diversos programas de televisión. Uno de los casos más conocidos fue cuando estuvo presente en la tercera edición de 'Tu cara me suena'. En esta edición también participaron otros artistas relevantes como fueron Los Chunguitos.

Muchos años antes, José Manuel Manuel Soto decidió dar el salto a la televisión de la mano de Antena 3, fue en el año 2004, cuando concurso en 'La selva de los famosos', programa que era parecido al reality de Telecinco 'Supervivientes'.

Su apuesta personal más allá de la música

En el año 2004, después de pasar por el reality de Antena 3, José Manuel Soto puso en marcha una competición hípica que recorre anualmente el campo andaluz, imitando la esencia del París-Dakar pero a caballo. En la actualidad, la 'Raid Kaliber Andalucía' es una de las pruebas hípicas más duras y largas del mundo.

Su feroz crítica al independentismo catalán

José Manuel Soto siempre ha mostrado su crítica hacia los intereses independentistas en Cataluña. A través de su cuenta de Facebook, José Manuel Soto publicó un texto viral contra aquellos que querían que Cataluña se separase de España: "Quiero mandarle un mensaje a toda esa gente que está intentando romper España desde Cataluña: lo que están haciendo está muy feo por varios motivos. Primero porque es una vieja nación, que ha dejado una enorme huella en el mundo, cuna de grandes artistas, que costó muchos siglos de sacrificio, esfuerzo y sangre crear. Segundo, porque el mayor crimen de un gobernante es sembrar la semilla del odio. La historia enseña que no sabemos a dónde nos puede llevar el odio".

Además, el artista andaluz protagonizó una llamativa campaña publicitaria en la previa del 1 de octubre del año 2017, día en el que se celebró el referéndum ilegal. En este sentido, durante el mes de septiembre, José Manuel Soto estuvo presente en marquesinas y vallas publicitarias haciendo publicidad de un marca de ropa que tenía como símbolo principal la bandera de España. Esta campaña estuvo presente en enclaves tan importantes como la Plaza de Cataluña.





Su presencia en redes sociales

El perfil de Twitter de José Manuel Soto se ha convertido en una gran herramienta para que el cantante plasme sus opiniones sobre diversos asuntos. En este sentido, en su cuenta oficial hemos podido leer en los últimos meses críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, a Unidas Podemos, a sus socios de Gobierno y al independentismo catalán.

Pero también, el artista andaluz ha sido noticia por tuits que han sido muy comentados. Por ejemplo el que publicó cuando se incendió la catedral de Notre Dame: "Arde Notre Dame y nadie ha cogido un helicóptero para apagar el fuego teniendo el Sena al lado, será que aquí estamos más preparados para luchar contra los incendios. Respecto a las causas, ya veremos, pero es un gran símbolo del cristianismo francés, en plena Semana Santa".

Este comentario generó mucho ruido, ya que el agua podría haber deteriorado mucho más la estructura. En este sentido, Soto se disculpó horas después publicando otro tuit: "Ayer comenté que me extrañaba que no se usarán helicópteros para apagar el incendio de Notre Dame, luego me enteré q es una barbaridad, que podría destruir la estructura, todos los días se aprende algo, muchas veces opinamos sin conocimiento".

Por último, su experiencia en redes sociales también ha provocado choques con otros rostros conocidos de nuestro país, como fue el caso de la actriz Anabel Alonso, sobre todo por asuntos políticos. Pero también han tenido tiempo para intercambiar guiños y reconocer que siempre que se mantenga respeto se puede opinar con una persona que piense distinto. En este sentido, José Manuel Soto quiso responder a un tuit de Anabel Alonso en los siguientes términos: "Tú eres una valiente, tienes tus ideas y no te las callas, eso molesta a algunos y no te dejan pasar una, no debería afectarte, un beso".

Tú eres una valiente, tienes tus ideas y no te las callas, eso molesta a algunos y no te dejan pasar una, no debería afectarte, un beso. — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) March 29, 2021

Este guiño fue respondido por la propia Anabel Alonso, en una dirección parecida a la del cantante andaluz: "Muchísimas gracias José Manuel, de corazón. Y demostrando que podemos creer distinto y valorar las cualidades del otro. Y en lo de no callarnos, tú tampoco te quedas corto".