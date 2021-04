La nueva vida de Jesús Quintero: una jubilación forzosa y una trayectoria marcada por las deudas

Jesús Quintero vivió de primera mano la fama gracias a su trabajo en radio y televisión. Sin embargo, su profesión frustrada era ser actor. El periodista se convirtió en 'El loco de la colina' desgranando a los personajes a los que entrevistaba. Tal y como informa El Mundo, Quintero vive actualmente alejado del foco mediático y casi inmerso en una jubilación forzosa.









El periodista onubense consideró en una de sus últimas intervenciones que la televisión actual en España es "un horror"; "no crean, inventan, además hoy día hasta los locutores de informativos y los presentadores se dedican a la publicidad". Además, aseguró su deseo de tener un programa de despedida en la televisión "si me dejan libre sí, si me dan órdenes no; si me dejan ser yo y hablar según siento y preguntar lo que pienso sí, si no me quedo en casa".

Está considerado como el rey de los silencios televisivos y ahora está volcado en su fundación que contruyó en su localidad de origen. 2.200 metros cuadrados estarán disponibles para los vecinos de San Juan del Puerto (Huelva) con el fin de revivir sus más de 10.000 horas de televisión. En ese archivo se podrán rescatar a personajes tan emblemáticos que él descubrió como el Peíto o el Risitas, que falleció hace escasos días.









Desde hace unos meses el Risitas vivía en la residencia de la Hermandad de la Santa Caridad. Nacido en Sevilla el 5 de abril de 1956, apareció en escena hacia el año 2000 en el programa "El vagamundo", de Jesús Quintero, donde contaba sus vivencias en un tono cómico junto con el humorista 'el Peíto', ya fallecido, en una serie de intervenciones que le catapultaron a la fama.









JESÚS QUINTERO Y SUS INFRUCTUOSAS INVERSIONES

La faceta periodística de Jesús Quintero, además, se vio ensombrecida por su delicada situación económica que trascendió a través de una conversación del periodista con Luis Pineda (ex presidente de Ausbanc) para pedirle ayuda económica. Sus infructuosas inversiones le llevaron hasta al desahucio porque no podía hacer frente a pagos tan básicos como el alquiler.

Invirtió mucho dinero en convertir el antiguo Luna Park en una sala de conciertos y también se hizo con el cine Pathé para convertirlo en el teatro Quintero perdiendo tres millones de euros.

Jesús Quintero tenía propiedades en Zahara de los Atunes (Cádiz), en San Juan del Puerto (Huelva) y Sevilla. Para él, su privacidad siempre ha sido muy importante. Tiene dos hijas: Andrea y Lola, de dos relaciones diferentes. Actualmente, y a punto de cumplir los 81 años, vive en soledad y rodeado de naturaleza.

Recordando los maravillosos años en los que entrevistaba a personajes tan relevantes como Imanol Arias, Rocío Jurado, Joaquín Sabina o Rafael Medina.