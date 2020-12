Jesús Quintero:Es mal momento para la televisión, se inventa y es superficial

El periodista Jesús Quintero ha indicado hoy, desde la experiencia que atesora en un medio como la televisión, que esta "atraviesa un mal momento en España" ya que "lejos de crear realidad, la inventan" al tiempo que es "superficial".

Quintero ha participado hoy en Huelva el 'Encuentro SER. El Loco de la Colina', en el que, además de abordar la realidad de medios como la televisión, ha disertado sobre su carrera profesional y sus últimos proyectos, como el de la Fundación que lleva su nombre, creada en San Juan del Puerto, su localidad natal.

El periodista onubense considera que la televisión actual en España es "un horror"; "no crean, inventan, además hoy día hasta los locutores de informativos y los presentadores se dedican a la publicidad".

Además, ha sido muy crítico con determinados personajes que salen en la pequeña pantalla: "Me doy cuenta que no han hecho Bachiller Superior, no hay sabios como los que tengo yo en mi archivo: Tierno Galván, Borges, Saramago, los grandes... Antonio Gala; veo la televisión actual es como muy superficial, no es buen momento para ella", al margen de que "individualmente haya programas que son extraordinarios".

Convencido de que "un periodista está aquí para contar la verdad", ha asegurado que, a sus 80 años, anhelaría tener un programa de despedida en la televisión "si me dejan libre sí, si me dan órdenes no; si me dejan ser yo y hablar según siento y preguntar lo que pienso sí, si no me quedo en casa".

Con respecto a su Fundación, ha indicado que siempre soñó con volver a su pueblo, San Juan, y ahora lo hace después de haberle legado 4.000 entrevistas y 10.000 horas de televisión: "Hemos unido la ilusión que la alcaldesa, Rocío Cárdena, tenía por crear el centro cultural con el nombre de Jesús Quintero y mi deseo de traerme todo mi archivo a mi pueblo".

"Con ello pretendo ser universal desde la aldea, hoy con los medios de comunicación a nuestro alcance te pueden estar escuchando en todo el mundo; me gustaría que se convirtiera en un centro de cultura donde desarrollar conferencias, jueves flamencos, conciertos, cine, teatro con biblioteca, sala de postproducción, exposiciones y una sala de grabación", ha dicho.

Por último, ha asegurado que "la cultura es nuestra mayor riqueza y debemos conseguir que sea también nuestra fuente de riqueza".