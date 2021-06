El día a día de Jaime Peñafiel: la enfermedad que casi le mata y el motivo que le llevó a comer carne humana

Jaime Peñafiel es sinónimo de información de Casa Real en España. Un periodista que jamás ha dejado indiferente por lo que ha contado sobre la realidad y también, por lo que calla. Este mes cumple 89 años con el mismo carisma que le ha caracterizado siempre. Peñafiel continúa en activo y sigue trabajado en aquello que más le apasiona: la información. Por eso, en 'Herrera en COPE' se desgranó hace escasos meses parte de su biografía y cuestiones polémicas de actualidad aprovechando la publicación de su último libro. Gracias a "Los Reyes también lloran", Peñafiel pasó por los micrófonos de COPE.

Entre otras cuestiones, nos decía que estaba harto "de lo miserable que es este país, de lo injusto y lo olvidadizo que es". Además, también le dedicó unas palabras al Rey emérito, una persona con la que ha compartido muchas cosas de su vida y al que ha seguido muy de cerca. "He vivido momentos que nunca olvidaré como el día de su proclamación, en el despacho del palacio de la Zarzuela y nadie le llamó. Le conozco, le admiro y le respeto".









Peñafiel cree, además, que es cuestión de tiempo que España sea republicana. Tal y como adelantó en 'Herrera en COPE' y que se convierte en un ejemplo más de lo que lleva demostrando durante años: que este comunicador jamás calla lo que piensa.

El veterano comunicador ha vivido experiencias de todo tipo durante su trabajo. Tanto es así, que le adelantó a Toñi Moreno en 'Viva la Vida' hace unos años que acudió a la coronación de Bokassa, Emperador de África Central. Hasta aquí todo normal. Lo sorprendente es que le dieron comer un plato nacional que resultó estar hecho de carne humana. "La cena fue traída en un puente aéreo de París, pero había un plato nacional, centroafricano, de carne". Además, añadía que "al cabo de los meses descubrieron que en los frigoríficos del palacio real de Bangui estaba lleno de cadáveres escolares que él había asesinato y utilizó esta carne para eso".





¿Cuáles son los orígenes de Jaime Peñafiel?

Este granadino de nacimiento viene de una familia numerosa. Estudió derecho en su ciudad y posteriormente periodismo en Navarra. Además, también permaneció varios años vinculado a Europa Press. Poco tiempo después, pasaría por ¡Hola! la revista en las que permanecería de 1966 a 1984 y de la que fue redactor jefe. Allí daría el salto a la prensa del corazón y la información real.

En radio trabajó en COPE en 'La tarde con Cristina' y previamente en 'Directamente Encarna'. Jamás ha parado y colabora actualmente para medios como Republica.com y Pronto.

Su pasión por la escritura es una de sus mayores aficiones y ya ha firmado más de 10 libros fruto de su experiencia profesional: 'A golpe de memoria', 'Los tacones de Letizia', 'Los consuertes' o 'Juan Carlos y Sofía. Retrado de un matrimonio' son algunos de ellos.

El periodista sufrió la covid-19 y no dudo en enviarle un mensaje a Bosé sobre su opinión negacionista: "Todos esos imbéciles como Bosé que se niegan con esas campañas contra la vacunación son de una irresponsabilidad terrible". Peñafiel estuvo grave y creía que no superaría el virus: "Una madrugada pensé que cuando se ponía el sol yo me iba. Le dije a Carmen que abriese la ventana porque se iba el día y yo me iba con el día", explicaba el granadino en Telemadrid.

Una circunstancia muy difícil que le haría vivir el día a día desde otra perspectiva. Actualmente, el periodista lleva una vida alejada de los focos aunque permanece pegado a la escritura.