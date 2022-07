ITV: estos son los dos cambios que llegan el 1 de julio y afectan a todos los coches al pasar la revisión

La Inspección Técnica de Vehículos, más conocida por sus siglas, ITV, es un tipo de revisión a la que deben someterse los vehículos de manera periódica, para asegurar que cumplen las medidas de seguridad pertinentes. En función del tipo de vehículos, varía la frecuencia con la que se debe pasar la comprobación, además del precio de la misma. En el caso de los turismos o los vehículos destinados a transporte de personas inferiores a 3.500 kilos, la primera inspección tiene lugar antes del cuarto año del turismo. Entre el cuarto y el décimo, se debe pasar la ITV cada dos años y cuando el vehículo tiene más de 10, la revisión es anual.

Ahorra en la ITV: estas son las comunidades autónomas dónde es más barato pasar la revisión El precio de la ITV varía en función de la comunidad, además del tipo de vehículo y si es de diésel o de gasolina Redacción DigitalMadrid 24 jun 2022 - 08:10

Con la llegada de julio, entra en vigor la última actualización del Manual de Procedimiento de las Estaciones de ITV, lo que supone que llegan novedades que te afectan al pasar la inspección. Por un lado, va a producrise una nueva lectura de diagnóstico a bordo de las emisiones, además de una novedad importante vinculada al estado de los neumáticos y una nueva ficha para obtener el duplicado de la tarjeta de ITV.





Los dos procesos que vuelven a revisarse a partir del 1 de julio al pasar la ITV

Por otor lado, este 1 de julio, tras más de dos años de pandemia, la ITV elimina las restricciones que entraron en vigor con motivo del covid. Se trata de dos procesos en cuales era imprescindible que el técnico en cuestión entrata en el vehículo que son la revisión del estado del bastidor, así como la comprobación de la centralita mediante lo que se conoce como lector OBD.

En cuanto al número de bastidor, se trata de una sucesión de 17 dígitos, entre números y letras, que llevan todos los vehículos, que ejerce como identificador y que ayuda a conocer datos relativos al historial del coche en cuestión. Este 1 de julio, se vuelve a revisar que el número de bastidor existe, que está en buen estado, es decir, que no se ha manipulado y que coincide con el de la documentación del vehículo.

Por otro lado, el OBD permite que se pueda conectar el vehículo a un ordenador externo y se utiliza para detectar posibles modificaciones en el coche que no han sido autorizadas. Además, a día de hoy, también se emplea para analizar las emisiones de los vehículos en algunos casos. Este mismo viernes día 1 ya se vuelven a revisar estos dos aspectos. Si no has realizado ninguna modificación en tu vehículo no tienes de que preocuparte, en caso contrario, ten cuidado porque puede que durante la inspección detecten algún aspecto que no cumple con la normativa.