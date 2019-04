Irene Rosales lanza un dardo a su cuñada, Isa Pantoja, en el debate de 'GH Dúo'

MADRID, 8 (CHANCE)

Irene Rosales ha querido lanzar un dardo a su cuñada Isa Pantoja. La mujer de Kiko Rivera se sentaba la noche del domingo en el plató del Debate de GH Dúo para aclarar su paso por la casa y además, contestar a las preguntas que los colaboradores querían hacerle. Parece que la exconcursante ha tenido mucha suerte porque Mila Ximénez se posicionó toda la noche a favor de Kiko Rivera y ayudó a la mujer de este a no derrumbarse y a afrontar las críticas de la mejor manera posible. Un punto a favor porque ya sabemos que la colaboradora de Sálvame es bastante dura cuando tiene a su enemigo enfrente.

Comentaron en plató el impacto que había supuesto, sobre todo las primeras semanas de concurso, que Kiko Rivera y Alejandro Albalá se llevaran tan sumamente bien después de que este hubiese estado con su hermana y su relación no acabara de la mejor forma posible. Además, recordemos que Alejandro se ha sentado varias veces en el plató de Sálvame para contar por activa y por pasiva, cómo había sido su relación con la hija de Isabel Pantoja.

Irene ha sido clara y concisa, y ha querido enviar un mensaje directo a su cuñada: "Tengo que decir que ella entró en un reality y de las primeras que se hizo su mejor amiga fue Techi". Y es que parece que la mujer de Kiko Rivera no ha olvidado que la hermana de su marido, mientras concursaba en GH VIP, se hiciera mejor amiga de Techi, exnovia de Kiko Rivera y exmujer de Alberto Isla. Sin duda, con este comentario reflejó que igual que Chabelita puede hacerse amiga de quien le de la gana, su marido el dj puede hacerlo igualmente.

Y es que lo cierto es que hay que decir que la relación que tienen y que han tenido Kiko Rivera y Alejandro Albalá durante su participación en GH Dúo no se ve un vínculo proporcionado por interés como se veía el de Techi y de Chabelita. Alejandro ha conseguido tener buena relación con el hijo de Isabel Pantoja después de darle la confianza que se merece. Además, ha sido su confidente en muchas ocasiones y se ve como su relación es limpia y no es una estrategia por parte del exnovio de Sofía Suescun para molestar a la que fuera su ex, Isa Pantoja.