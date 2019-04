Chabelita, ni confirma ni desmiente si ha hablado o no con su cuñada, Irene Rosales

Isa Pantoja ni confirma ni desmiente si ha hablado o no con su cuñada, Irene Rosales, tras su expulsión de Gran Hermano Dúo. La hermana de Kiko Rivera parece que está muy ocupada con sus amigas y ha decidido no dar ninguna declaración al respecto de si ha tenido ya o no, una conversación con la mujer de su hermano. Y es que la hija de la tonadillera, con esta actitud, aumenta así los rumores de mala relación entre las dos. Y es que a esto se le suma, que el domingo por la noche la exconcursante hizo unas declaraciones en el plató de GH Dúo que seguro que no han gustado nada a la su cuñada. La nuera de Isabel Pantoja afirmó que igual que Chabelita se hizo súper amiga de Techi, su marido se ha hecho muy buen amigo de Alejandro Albalá.



La hija de Isabel Pantoja tampoco ha querido apoyar a su hermano en la recta final de su concurso. A diferencia de su prima Anabel Pantoja, la hermana del dj no está haciendo mucho apoyo por sus redes sociales y es que parece que le da igual si su hermano se lleva el premio o no.



Chabelita se deja ver por Madrid acompañada de sus amigas Marta Riesco y Aneth para celebrar el cumpleaños de la primera, en un restaurante del centro de la capital. Y es que según las historias que colgaron esa noche, se lo pasaron en grande disfrutando entre amigos y con periodistas del programa de Ana Rosa. Un clima que poco se ajusta con la vida de Isa Pantoja pero que no provocó que estuviera a disgusto, al contrario.