Desnudan, azotan y rapan a una mujer por negarse a bailar para su marido y sus amigos

La paquistaní Asma Aziz denunció en redes sociales la paliza que sufrió por parte de su marido, tras haber avisado en varias ocasiones a la Policía y no haberle prestado atención.

La joven subió un vídeo a redes sociales en el que aparece con la cabeza rapada y con varios moretones en la cara.

Su marido, Mian Faisal, negó la agresión. Fue detenido y está bajo custodia policial, publica la televisión británica BBC.

Asma Aziz in Lahore;in which century we are living in!!! It’s pathetic

The lady informed the media that her husband and his friend beaten her with pipe and cut her hair when she refused to dance in front of the friend of her husband, Mian Faisalpic.twitter.com/1XWTvKUyFJ — Mahi (@monikarnika9) 3 de abril de 2019

La denuncia la hizo el pasado 26 de marzo: “Me quitó la ropa frente a los empleados. Ellos me sujetaron mientras me rapó el pelo y lo quemó. Mi ropa tenía sangre. Me ataron a una tubería y me colgaron del ventilador”, explicó.

Según el medio inglés, las autoridades argumentan que visitaron la casa de la mujer pero que su casa estaba cerrada y varios trabajadores del edificio les negaron la entrada.

While we are glad that strong and swift action has been taken against the torturers of Asma Aziz, we note with dismay the alarming rise in reported cases of violence against women. Systemic change to protect women is necessary. Action can’t only be taken on a case-by-case basis. pic.twitter.com/IQSOEpMUd9 — Amnesty International South Asia (@amnestysasia) 28 de marzo de 2019

El vídeo se ha hecho viral en redes sociales. Tanto que el viceministro del Interior de Pakistán, Sheheryar Afridi, impactado por la historia, llamó la atención a la policía y que, por ello, fue detenido el marido.

El hombre se defendió detallando que su esposa empezó a cortarse el pelo tras consumir drogas alucinógenas y que él, también bajo ese efecto, le “ayudó” a terminar el trabajo.