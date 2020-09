El insulto que ha recibido Pablo Motos en 'El Hormiguero' por parte de una espectadora

El programa de 'prime time' de Antena 3, 'El hormiguero', es uno de los programas más característicos de la cadena por su peculiar estilo desenfadado. Hasta tal punto llega esa ese estilo, que cada temporada que renuevan comienzan un nuevo baile que sirva para dar arranque al programa.

Por ese plató han pasado muchas estrellas internacionales, pero también hemos podido ver cómo políticos de primer nivel se han enfrentado a las preguntas de Pablo Motos. Sánchez, Iglesias, Rivera y el propio Rajoy han acudido a este programa donde el principal objetivo era pasárselo bien.

Uno de los hitos televisivos

La entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se dejó ver bailando en plena campaña uno de los vídeos que más repercusión ha generado en redes sociales.Un hito en la historia de la televisión española, donde política y espectáculo han llegado a convertirse en una fórmula de éxito a través de una forma híbrida.

Pero no a todo el mundo le puede gustar el mismo espacio televisivo. Si por algo están caracterizadas las cadenas de televisión del siglo XXI son por la infinidad de opciones que nos ofrecen. De esta forma es el propio espectador quién decide qué y cuándo, dependiendo del televisor que se tenga, quiere ver.

La crítica de una telespectadora

Este martes el entrevistado estrella del programa ha sido el humorista español Joaquín Reyes. Dentro del programa lo que ha hecho ha sido pasárselo bien, pero también han intentado regalar dinero antes de que acabase el programa. De normal la persona que suele estar al otro lado del teléfono intenta hacerse con la cifra mágica que los protagonistas del programa dicen, pero no siempre tiene porque salir bien.

“No lo veo nunca, no me gusta”

“yo no quiero tanto dinero”...

Hemos intentado regalar la Tarjeta Hormiguero @openbank_es con 6.000€ dos veces a la misma persona y sin éxito #JoaquínReyesEHpic.twitter.com/ASwur4tkrx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 14, 2020

Es lo que le ha ocurrido esta noche a Joaquín Reyes y Pablo Motos. Cuando han llamado a la persona aleatoriamente escogida ha declarado no ver el programa y por tanto no estar perdiendo un minuto más de lo que ambos estaban diciendo. Después de una declaración de intenciones, "no lo veo nunca, no me gusta, ha decidido colgar el teléfono.

Es increíble que siempre seáis el programa más visto y cada vez que llamáis par dar el premio nadie está viendo el programa�� — tok-tok (@Monka_5) September 14, 2020

En su buen intento de intentar convencer a la persona, Pablo Motos ha pedido llamar de nuevo a la persona escogida, de la que se intuía ser una persona de cierta edad, y la respuesta ha sido peor que la anterior. "¡Lo último que ha dicho es son imbéciles!", ha dicho en público, sin ninguna distinción, lo que ha provocado el asombro de ambos protagonistas.

