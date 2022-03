Informe COPE | Radiografía de la pandemia en España: contagios en descenso y vacunación estancada

Cuando arranca el mes de marzo y a punto de cumplirse dos años del inicio de la pandemia en España en este Informe COPE detallamos cómo evoluciona la situación en nuestro país. Sexta ola en bajada -pero con Canarias volviendo a anotar subida de los positivos- y vacunación sin avances en algunos tramos.

515 casos por cada cien mil habitantes. Es la tasa a 14 días que de media tiene hoy España. A siete días se queda ya por debajo del riesgo extremo, en 207 contagios por cada cien mil personas. Al 'pico' de esta sexta ola se llegó en España hace más de un mes, el pasado 24 de enero, con 3.418 y 1.456 casos respectivamente. Desde entonces la curva ha ido claramente en descenso.

En todas las CCAA la curva de contagios está en bajada aunque no manejan las mismas cifras. Así en mejor situación se encuentran Melilla, Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía. Todas ellas por debajo de los 400 casos por cada cien mil habitantes en la tasa a 14 días. A continuación, entre los 400 y los 600, encontramos a Ceuta, País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Aragón y Extremadura. Entre los 600 y 800 La Rioja, Cataluña, Murcia y Canarias. Y ya superando la tasa de 800 está solo Galicia (825).

Con todo ello hay algún matiz que hace que haya que activar las alertas o por lo menos estar atentos. Es el caso de Canarias, donde en la última semana la Incidencia Acumulada a 7 días no ha dejado de aumentar y ya se ha traslado a la IA a 14. En principio no es significativo pero la experiencia adquirida en estos dos últimos años nos dice que estos signos no conviene desdeñarlos.

FRANJAS DE EDAD, POSITIVIDAD y HOSPITALIZADOS

Lejos queda también ese 'pico' que se alcanzó a finales de enero especialmente entre los menores de 11 años donde se rozaron los 6.000 casos por cada cien mil habitantes. En cuanto a la positividad de las pruebas realizadas (PCR o antígenos que dan positivo en COVID) a ese máximo se llegó el 14 de enero con el 40,96%

Hoy la mayor tasa de contagios se da en la franja de edad de entre 12 y 19 años con 792 casos por cada cien mil habitantes. En el lado opuesto quienes tienen entre 60 y 69 con 346. En cuanto a la positividad de los test realizados hoy siguen siendo tasas altas debido a la contagiosidad de la variante Ómicron. Se queda en la mitad del pico alcanzado en la sexta ola, en el 17,18% de media, con Melilla en un extremo (8,08% de positividad) y Ceuta en el otro (29,24%).

Sobre los hospitalizados por COVID este indicador sigue siendo importante aunque estemos en bajada. Unas 7.500 personas están hoy hospitalizadas por coronavirus en nuestro país. 6.478 en planta y 962 en UCI. Al máximo de esta sexta etapa del COVID en nuestro país llegamos el 24 de enero con cerca de 20.000 mil personas ingresadas en planta y unas 2.200 en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Y EL ESTADO DE LA VACUNACION



En este punto podemos decir que hemos llegado a cifras que según la evolución de las últimas semanas poco parece que se vayan a mover. Así hoy el 91,1% de la población española mayor de 12 años cuenta con la pauta completa de la vacuna contra el COVID, porcentaje que alcanza el 92,9 en el caso de una única dosis. Si miramos un poco más allá en cuanto a la dosis de refuerzo o tercer pinchazo ese porcentaje es amplio entre los mayores de 60 años, la población más vulnerable, pero se reduce según vamos bajando el tramo de edad. Si Pedro Sánchez anunció que para la primera semana del mes de marzo el 70% de quienes tienen entre 40 y 49 años contaría con esa tercera dosis inoculada hoy esa promesa no se cumple. Se queda a más de diez puntos porcentuales de lograrlo, con el 59,33%.

Estancada está también la llamada 'vacunación pediátrica', esa que alcanza a quienes cuentan con entre 5 y 11 años. Hoy solo el 57,4% de los menores de 11 cuentan con una dosis de la vacuna. En el caso de la inoculación de las dos dosis ya que la campaña arrancó hace tan solo dos meses y medio y tienen que transcurrir un intervalo de ocho semanas entre un pinchazo y otro se queda en un 18,4%.