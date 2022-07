La indignación de Alejandro, vecino de Casas de Miravete, afectado por el incendio: "¡No tienen ni idea!"

Metida del todo en una larga ola de calor que parece llegar a su fin mañana mismo, aunque puede que regrese el miércoles, España lleva días luchando contra los más de 30 incendios activos que hay por todo el territorio, una acción que cada vez se complica más por las condiciones meteorológicas.

En estos momentos son cuatro las comunidades autónomas que más preocupan: Andalucía, Galicia, Castilla y León y Extremadura, donde esta mañana se ha conocido la existencia de otro incendio en Valle del Jerte, que parece haber sido provocado según la Junta. Es aquí donde el Infoex centraba hoy sus esfuerzos movilizando a 170 efectivos, además de las más de doce unidades de tierra y una decena de medios aéreos proporcionadas por el gobierno de la comunidad.





Por razones de seguridad y debido a este último incidente, se han cortado los accesos que van desde el Centro de la Interpretación de la Garganta de los Infiernos hasta Los Pilones; también, desde el cordel que sale hasta el Jerte. Por otro lado, parece ser que los incendios de Hurdes y Casas de Miravete se mantienen estables, aunque con atención por si se pudiesen producir reproducciones, activos y con el nivel 2 de seguridad.

Alejandro, vecino afectado por el incendio de Casas de Miravete

Como consecuencia, son muchos los vecinos que han tenido que ser desalojados por la proximidad de las llamas y que han expresado sus quejas por la gestión de los mismos. Este es el caso de Alejandro, vecino de Casas de Miravete, quien piensa que "todo esto se veía venir" porque lo que han protegido durante tanto tiempo, "en un día y medio se ha ido al garete".

«Los que están en los despachos, que son los que toman las decisiones, no tienen ni idea»



??Alejandro Gómez, vecino de Casas de Miravete, se ha mostrado muy crítico con la gestión y prevención de espacios como Monfragüe



Crítico con los miembros del gobierno, considera que estos temas "no se estudian en la universidad, se aprenden en el campo". No se ha olvidado tampoco de los caminos, donde antes "pasaban los coches" y en los que ahora "ya no se puede andar". Tampoco limpiarlos porque, en caso de hacerlo, no pasa mucho tiempo hasta que los agentes del medio ambiente se dan cuenta y "te denuncian porque a 50 metros tienes un nido", una situación que según él "no puede ser".