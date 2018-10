El increíble hallazgo de la NASA; un iceberg perfectamente rectangular

La Operación IceBridge de la NASA ha fotografiado cerca de la Antártida un curioso iceberg tabular que sorprende por su inusual apariencia homogénea y rectangular. Este curioso iceberg ha sido encontrado flotando entre el hielo marino justo al lado de la plataforma de hielo Larsen C, con lo que podría haberse desprendido de él.

Aunque parezca increíble se trata de un fenómeno totalmente natural, peor que ha llamado la atención de la propia agencia espacial que ha difundido la imagen a través de su Twitter.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z