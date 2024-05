Rueda insiste en que "como mínimo" Puente debe pedir disculpas por sus palabras "fuera de lugar" sobre Milei

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a señalar este lunes que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, debe "como mínimo" pedir disculpas y rectificar por sus palabras "absolutamente fuera de lugar" sobre el presidente de Argentina, Javier Milei.

En concreto, el ministro dijo el viernes en un coloquio sobre comunicación y redes sociales en Salamanca: "He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, y salió a decir aquello y yo dije: es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa. Pues no".

Rueda, que este se encontraba de viaje institucional en Argentina en el momento en el que se produjo la polémica, ha considerado "lamentables" las palabras de Óscar Puente y ha incidido en la necesidad de mantener una buenas relaciones institucionales con los países en los que los gallegos y españoles tienen relaciones.

"Yo estuve allí y vi la importancia fundamental, la necesidad de que los gallegos que viven allí y sobre todo las empresas gallegas que están invirtiendo allí, arriesgando su patrimonio y creando riqueza, mantengan una buena relación con las instituciones argentinas", ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno.

En este sentido, el titular de la Xunta ha dicho que las declaraciones no venían "a cuento en absoluto" y ha asegurado alegrarse de que la imagen de los gallegos y de los españoles sea "muy diferente" de la que se puede extraer de la actuación de "algunos miembros del Gobierno de España".

Tras incidir en que las relaciones instituciones "son fundamentales", además de la educación y la corrección institucional", ha asegurado que "si el Gobierno de España considera que no tiene por qué velar por los intereses de los españoles, de los gallegos, y de las empresas españolas y gallegas" que estén en el Argentina, el Ejecutivo gallego "sí lo va a hacer". "Y fue lo que se hizo allí", ha manifestado en referencia a su reciente viaje al país sudamericano, del que acaba de llegar.

VISITA A ARGENTINA

Además, preguntado por el hecho de que no fuese recibido por el propio presidente Javier Milei en su visita a Argentina, ha recordado que cuando anunció el viaje al país ya trasladó que se trataba de una visita "con contenido económico y finalidad práctica" y con las personas que tenían la "capacidad de decidir" todo lo relacionado con la política pesquera argentina.

"Las fechas las decidimos nosotros", ha dicho para trasladar que mantuvo reuniones con distintas autoridades como el jefe del Gobierno, el alcalde de Buenos Aires y la colectividad gallega. Además, ha recordado que estuvo con los dos gobernadores de las provincias en las que están las empresas gallegas que tienen que ver con la pesca, gracias a cuya presión se motivó el cambio de criterio en la postura de Argentina sobre las cuotas de pesca que perjudicaba a las empresas gallegas.

Por último, se ha vuelto a referir a las palabras de Puente para subrayar que el gobierno de Javier Milei fue elegido democráticamente y es el que tiene la capacidad de tomar decisiones. "Por tanto, todo el mundo entenderá que es con quien hay que hablar e intentar llegar a acuerdos que beneficien a los gallegos que están en argentina" y "no insultarlos y faltarles al respecto".