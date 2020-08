Imágenes del día: el alegato de Kiko Rivera ante las críticas musicales y el ataque de hormigas a Pablo Motos

Las últimas horas han estado marcadas en redes sociales por el ataque de hormigas que ha sufrido el presentador de televisión, Pablo Motos. Este ha compartido una imagen, no sabemos desde dónde, de sus vacaciones en la que se ha encontrado con dos hormigas grandes. Parece que este insecto, conocido por su programa nocturno de 'El Hormiguero', le sigue en su vida cotidiana al presentador, tanto dentro como fuera de los platós.

Otra de las noticias de este domingo ha sido el cumpleaños de la conocida empresaria y colaboradora habitual de varios programas de televisión, Carmen Lomana. La empresaria ha celebrado su día de nacimiento a través de las redes sociales donde se ha podido ver que comía una tarta pequeñita pero que tenía muy buena pinta.

Eso sí, no ponía la fecha de años pero una rápida investigación en Wikipedia seguro que desvela cuál es la edad de la famosa conocida. A la noche, para ponerle la guinda al pastel, se ha dejado ver en el programa que presenta Carlota Corredera, 'Hormigas Blancas', junto con otros colaboradores conocidos.

Inés Arrimadas y su nuevo mundo

La número uno de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha compartido este domingo una de las primeras imágenes junto a su niño, que ha nacido en plena pandemia y que ha obligado a la catalana a apartarse durante unos meses de la escena política. Aun así, luchadora como guerrera, se ha dejado ver en varias ocasiones, sobre todo en Galicia y País Vasco donde se han celebrado elecciones recientemente. Esta es, pues, la "nueva normalidad" de Inés Arrimadas.

Amaia Montero presume de vestido

La cantante y compositora Amaia Montero ha recibido este mes de agosto con un vestido que ha dejado a todos sus seguidores con la boca abierta. Para la donostiarra, el mes de agosto puede significar muchas cosas, ya que durante el verano es donde los cantantes tienen más conciertos y encima, a mediados de mes, se celebran las fiestas grandes de su ciudad (menos este año). Un mes, en general, que Montero ha querido recibir con un vestido lleno de colores.

Kiko Rivera y su alegato artístico

El DJ y el hermano de los Rivera ha querido este domingo publicar en sus redes sociales un post de Instagram para silenciar todas las críticas que se han generado durante este último mes sobre su futuro musical.

"Para todos aquellos que no confían en mí..., Prepárense porque la maquinaria se mueve! El que no vende, el que no canta, el que no baila...pero por algún tipo de motivo sigue ahí #dandoklambre. No subestimen porque algunas de vuestras palabras pueden volver a lo más hondo de vuestras almas", ha comentado.

Adara busca plan para este mes de agosto

La ex de 'GH' ha querido dejarse ver por redes sociales este domingo para preguntar a sus seguidores cuál puede ser un buen destino de vacaciones. La concursante en el último mes se ha dejado ver en Ibiza con el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Rodrigo.

La reflexión en redes de Anabel Alonso

La actriz y humorista Anabel Alonso ha salido este domingo con una reflexión hacia sus seguidores un tanto peculiar. Ha preguntado a través de su perfil de Instagram si es normal que un niño, al que no ha mostrado la cara, puede ser capaz de dormirse con el ruido de un taladro pero se despierta, en cambio, con un simple pestañeo.

