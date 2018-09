Un hombre de 99 años camina 10 kilómetros para ver a su mujer enferma

En Rochester, Nueva York, todos lo conocen. Y en EEUU hay pocas personas que no se conmuevan cuando se enteran de su historia.

Luther Younger es un veterano de la guerra de Corea que a sus 99 años realiza caminatas de casi 10 kilómetros para visitar a su mujer enferma.

Cuando los médicos detectaron a la esposa de Younger un tumor cerebral avisaron a la familia de que no viviría más de cinco años. No ha sido así.

Waverlee lucha contra su enfermedad desde hace nueve años. Y Luther está a su lado cuando ella pasa días fuera del hospital y también cuando está ingresada.

Este exmarine camina todos los días los kilómetros que separan su casa del centro donde cuidan y tratan de curar a su mujer: "Tengo una esposa. No quiero esperar en el autobús. Quiero ir allí para ver a mi esposa", dice.

Luther alterna los días en los que vuelve a casa en la misma jornada con los que se queda a domir en el hospital. Descansa en el suelo, sí, pero al lado de la cama de Waverlee: "Es una dama hermosa y me hizo un hombre. Es por eso que la amo, porque es fuerte. Ella no es débil. Es el tipo de mujer que quiero".

Gracias a Spectrum News Rochester conocemos esta historia de la que también está informando la CBS

