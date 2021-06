La historia de una madre que siguió adelante con su embarazo pese a que su bebé tenía poca esperanza de vida

Desde hace nueve años, el grupo de voluntarios 'Rescatadores Juan Pablo II' ha salvado la vida de un total de 5.300 bebés, gracias al trabajo de concienciación que realizan en los aledaños de las clínicas abortivas que existen en nuestro país.

Las mujeres acuden a estos centros entre la desesperación y la desinformación. Este grupo de rescatadores, que se financia a través de las donaciones y los sueldos de sus propios integrantes, ofrecen ayudas materiales y recursos a las mujeres para que puedan seguir adelante con su embarazo. La presidenta de 'Rescatadores Juan Pablo', Marta Velarde, nos ha contado en COPE.es una de las historias que más le ha marcado a lo largo de estos años.

La emotiva historia de una madre junto a su hija que fallecíó 22 días después del parto

Es la historia de una chica embarazada de siete meses. En algunos hospitales públicos, le comentaban a la madre que su bebé moriría antes de nacer como consecuencia de una malformación. Uno de los rescatadores del voluntariado se puso en contacto con la madre. La pareja de ella les amenazaba por tratar de hablar con ella.

“Ella nos dio su teléfono y nos pidió que por favor la llamásemos. Cuando nos pusimos en contacto con ella, decidió no abortar pese a las amenazas de su pareja y de su entorno. Durante los meses que le quedaban de gestación, la ayudamos. La niña nació. Se llamaba Martina. Tenía un problema respiratorio y nació con bajo peso. A los 22 días murió la criatura”.

Pese a lo triste del desenlace,Velarde ha relatado la experiencia de la madre durante los 22 días que tuvo a la pequeña entre sus brazos. Algo indescriptible: “Fue impresionante. Consiguió abrazar al bebé, estar 22 días con su hija y esa experiencia no la cambia por nada. Esto fue hace dos años. En cada aniversario, celebra un cumpleaños por su hija. La tiene muy presente en su vida. Ahora Gaby está bien ,trabaja y la hemos ayudado mucho”.

La propuesta del PSOE contra los voluntarios 'provida'

Una de tantas historias que almacenan estos rescatadores, que han visto cómo su labor es puesta en tela de juicio por determinados colectivos y partidos políticos. Por ejemplo del PSOE, el principal partido que sustenta al Gobierno. Esta semana conocíamos a través de ABC que los socialistas proponen penas de cárcel para los grupos provida que obstaculicen el derecho al aborto. De esta manera, la intención del PSOE es la de modificar el Código Penal para penalizar con tres meses a un año de prisión a los voluntarios que ofrezcan información a las mujeres frente a las clínicas abortistas.

“Yo la verdad que no entiendo que nos digan que acosemos, ofrecemos una información que nadie les proporciona. No me parece ni justo ni lógico”, comenta María, una de las jóvenes rescatadoras que acuden a la puerta de una de las clínicas abortivas de Madrid.

“No llevo ni un mes, pero es una maravilla. Me extraña que digan que acosamos. Hay dos cosas que me han llamado la atención. Que las mujeres salen destrozadas. Quien no llora está destrozada. Yo me quedaba hecho polvo cuando llegaba a casa. Y lo segundo, es que es una maravilla salvar una vida dando un folleto”, apunta Jaime, que apenas lleva un mes como rescatador.