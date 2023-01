Cuidado con estos alimentos si no quieres tener migrañas: la histamina de algunos puede desencadenarlas

“Me duele la cabeza”. Seguro que es una de las frases que más has escuchado en los últimos meses y, probablemente no exista nadie en el mundo que no lo haya pronunciado alguna vez en la vida. Y es que,el 46% de la población española presenta algún tipo de cefalea activa. De hecho, es una de las afecciones más frecuentes. Sin embargo, algunos dolores de cabeza se intensifican, llegando a producir las famosas migrañas, las cuales se estima que afecten, aproximadamente, a un 12% de españoles, tal y como señala el último estudio realizado por la compañía biomédica DR Healthcare.

La histamina, factor principal

Según apuntan los expertos, el porcentaje de pacientes migrañosos relacionan la aparición del dolor con el consumo de algún alimento oscila entre un 12% y un 60%. Muchos de los productos implicados en el desencadenamiento de procesos migrañosos son potencialmente ricos en aminas biológicamente activas, como por ejemplo la histamina. En COPE hemos hablado con Juanjo Duelo, director de DR Healthcare, que nos ha explicado la importancia de esta proteína. “Es una molécula vital, necesaria para la vida humana, que tenemos todos en el interior de nuestras células, concretamente en el interior de los mastocitos (un tipo de glóbulo blanco que se encuentra en los tejidos del cuerpo). Y es importante porque juega un gran papel en muchos procesos fisiológicos en nuestro organismo”, explicaba, añadiendo que la histamina se “reparte por todo el organismo, por todos los órganos, en todos los sistemas y tejidos”, señalaba.

El rol de la histamina como un factor desencadenante de migraña o cefalea se ha confirmado mediante estudios dosis-respuesta de administración oral de histamina en humanos. Y, ¿cómo afecta esto? “La histamina tiene mucho que ver en la migraña por la alteración de nuestras arterias. Habiendo más o menos concentración de histamina en nuestro organismo y en plasma, es la que -mediante ciertos mecanismos- produce una vasodilatación de nuestras arterias que es lo que puede transmitir una señal de dolor en un proceso de migraña”, argumentaba.

Dentro de ese 12% de españoles que padecen migrañas, DR Healthcare señala que el 87% de esos pacientes con este diagnóstico presentan un déficit de actividad DAO. “Todos estos mecanismos en los cuales interviene la histamina, la novedad ha sido el paso siguiente en relacionar que esa acumulación de histamina, que acaba provocando migraña, se debe en más de un 80% a un déficit metabólico en el intestino de DAO”, destacaba como “gran hallazgo”, respecto a la relación de la histamina con migraña que se conoce desde los años 70, tal y como señalaba Juanjo Duelo.

Alimentos causantes de migrañas

Las migrañas suelen incapacitar a quien las padece, y la histamina es uno de los principales factores que las causan. Ahora bien, ¿cómo se puede paliar o disminuir esto? A través de una alimentación baja en histamina, puesto que la acumulación de esta proteína, y la no metabolización de la misma, hacen que se produzca esta patología, entre otras. Por este motivo, en COPE hemos hablado con una nutricionista, Adriana Duelo, que nos ha aconsejado qué tipo de alimentos hay que evitar en caso de conocer esta deficiencia de DAO.

"El listado de alimentos ricos en histamina es larguísimo. Lo que intentamos es eliminar o reducir los más ricos en esta proteína. Por ejemplo: aquellos que son fermentados como los quesos curados; reducir el consumo de bebidas alcohólicas; y, después, se podría reducir el alimento que el paciente consuma habitualmente, como el café con leche. La leche no es un alimento que contenga mucha histamina, pero vemos que la persona que la consume de forma diaria puede acabar acumulando histamina, ya sea por la poca cantidad que tiene o por la liberación que creemos que hace en el organismo. También el zumo de naranja. La persona que lo toma para desayunar lo hace a diario. No es que tenga mucha histamina, pero tiene prutescina -una prima hermana de la histamina-, que si se consume de forma diaria entra en competencia con la histamina, por lo que también hay que reducir este alimento", enumeraba, añadiendo que había que ir centrándose en cada paciente e intentando personalizar la dieta, ya que si no sería demasiado restrictiva.

A continuación dejamos el listado de alimentos y bebidas que contienen histamina: