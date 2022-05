Hasta 15.000 euros de multa: Cómo regularizar a las empleadas domésticas

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que el 14% de los hogares españoles disponen de empleadas de hogar. Se calcula que mas de 700 mil personas se dedican a este trabajo, aunque solo unas 400 mil están dadas de alta en la seguridad social. El ministerio de Trabajo ha comenzado a enviar cartas a los hogares para que se actualicen los salarios y se regularicen las situaciones, y mucho cuidado, porque si el contrato es antiguo, la Seguridad Social presume que es a tiempo completo, aunque sea a tiempo parcial.

Hasta 15.000 euros de multa te puede caer si no tienes regularizada a tu empleada doméstica y que no tenga un accidente en tu casa, porque ahí se te puede caer el pelo, explica el abogado Fernando Vizcaíno. La multa será del 20% sobre las cuotas impagadas, y pueden calcularlo sobre los últimos 4 años. El ministerio de Trabajo está vigilando estrechamente la relación laboral de estas empleadas, porque de las más de 700 mil personas que se dedican a los trabajos domésticos, solo unas 400.000 tienen contrato regularizado y están dadas de alta en la Seguridad Social. De las restantes, unas 200.000 tienen una situación especialmente complicada, al ser inmigrantes sin papeles.

El ministerio de Trabajo y la inspección ha empezado a enviar cartas para recordar a las familias que tienen que aplicar la nueva subida del salario mínimo interprofesional a sus empleadas domésticas.

Inspecciones de trabajo

A parte de la regularización de los salarios y sus correspondientes cuotas a la Seguridad Social, Trabajo está persiguiendo el posible fraude en la jornada laboral. “Con la subida del salario mínimo, -explica Fernando Vizcaíno- el coste de de una empleada doméstica aumentó casi un 50% en dos años y muchas familias optaron por hacer contratos con jornada parcial para reducir el coste de la seguridad social. A veces es cierto, pero otras no: era una fórmula para abaratar costes. La seguridad Social ha advertido que lo lo va a consentir para las empleadas internas, por ejemplo. Va a presumir que se trata de una jornada completa y será el empleador en que tenga que demostrar que realmente es a tiempo parcial”.

Rafaela Pimentel, empleada de hogar desde hace más de dos décadas y portavoz de la asociación Territorio Doméstico, explica que no en todos los casos se evitan los trámites y las regularizaciones por voluntad. “Las familias tienen muchos problemas para hacer las gestiones, porque son “engorrosas y muy complicadas e incluso para personas mayores, porque todas las cuestiones están informatizadas, hay que rellenar papeles... y es muy complicado especialmente para los mayores que tienen una alfabetización digital muy baja. Además, hay muchas empleadas domésticas que no tienen regularizados los papeles y ni siquiera se les empadrona, son muchas situaciones complicadas”

Al engorro administrativo, se unen otras familias que lo que no tienen es medios, “sí quieren cumplir pero no pueden económicamente. Sobre todo en lo que respecta a las familias con personas dependientes a cargo. Hay muchas familias que están solas y no tienen recursos, la ley de dependencia no les ayuda”.

Los riesgos de no regularizar

Sin embargo si han detectado que muchas “que pueden hacer estas gestiones, pueden pagar salarios y cotizaciones pero no la hacen porque realmente no quieren invertir dinero, y no abonan el salario mínimo a pesar de las cartas que ha enviado el estado, siguen manteniendo a empleadas domésticas internas cobrando entre 500 y 700 euros por cuidar todo el día a dos personas mayores dependientes, no se les da de alta en la seguridad social e incluso sin vacaciones ni días libres”.

Entiende Pimentel que el problema radica en que “no valoran este trabajo”.

Las sanciones pueden ser cuantiosas si la inspección de trabajo detecta estas irregularidades: la seguridad social te reclamará las cuotas no satisfechas y te multará con una cuantía del 20% de las cotizaciones que no has ingresado. Hasta 15.000 euros podría legar la broma.

Fernando Vizcaíno nos explica que aunque debería existir siempre un contrato escrito, se deja habitualmente nada más para las empleadas internas o a tiempo completo, con las cláusulas y regulación específica de esta actividad. Aun así “el contrato verbal es válido, ahora: hay que darles de alta en Seguridad Social, porque el no hacerlo lleva responsabilidades importantes, multas y problemas serios”. Incluso si nuestra empleada de hogar viene esporádicamente. Sobre los 7,85 euros mínimos por hora trabajada. No es necesario un contrato, pero sí darla de alta en la Seguridad Social. “Son los supuestos de cotizaciones parciales, son una base reducida en proporción al número de horas, y se permite que haya varios cotizadores, porque puede venir por la mañana a mi casa y por la tarde a la tuya”.

¿Cómo y dónde puedo hacer los trámites?

Hay diferentes maneras de regularizar las cotizaciones de las empleadas domésticas, casi todas, son trámites on line. Lo más cómodo, es ponerlo en manos de un gestor o un abogado, incluso a través del sistema RED (que agrupa a graduados sociales, gestorías y profesionales autorizados), pero si quieres hacerlo tú mismo, te contamos los lugares a los que puedes dirigirte:

-En el portal de la Tesorería General de la Seguridad Social.- podrás acceder con certificado digital, clave o SMS si has comunicado tu teléfono a la Seguridad Social, y solo podrás actualizar el salario de este año.

-Enviando un formulario al que se puede acceder en un código QR disponible en la página web. En este caso, hay que adjuntar una copia del DNI o cualquier documento identificativo, y rellenado el modelo TA.2/S-0138.