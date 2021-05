Harry y Meghan: tercer aniversario de boda lejos de la corte y a la espera del nacimiento de su hija

Harry y Meghan se daban el "sí, quiero", el 19 de mayo de 2018 en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, seis meses después de anunciar su compromiso y al cumplir dos años de discreto noviazgo. Una relación que comenzó al presentarles una amiga en común.

La entonces actriz, Meghan Markle sabía poco o muy poco del príncipe Harry, sexto en la línea de sucesión al trono británico. Harry confesó que tampoco conocía a Meghan ya que nunca había visto la serie por la que saltó a la fama, 'Suits'. Bastaron dos citas -una de ellas una carrera de carritos en un supermercado- y una confabulación planetaria para que surgiera el amor. Dos citas y el príncipe y la actriz se fueron a Botsuana de safari.

Danny Lawson





Aunque Harry reconocía el día que anunciaron su compromiso, el 27 de noviembre de 2017 en el Jardín Blanco del Palacio de Kensington en memoria de Diana de Gales, que le bastó la primera cita para darse cuenta de que quería compartir el resto de su vida con Meghan.





Poco o nada hacía presagiar ese día el giro de 360 º que ha dado su vida, sobre todo este último año.

¿Está siendo Harry "desleal" con la familia real británica, con su familia?

La periodista británica y biógrafa del príncipe Harry, Angela Levin, lo tiene meridianamente claro y así lo afirmaba en el programa 'Good Morning Britain' de la cadena ITV: "Harry está siendo desconsiderado al arremeter contra su familia de una manera desagradable y desleal".

Se refería así a las últimas declaraciones del príncipe tan solo un mes después de la muerte de su abuelo, del Duque de Edimburgo, en las que volvía a reincidir en algunas de las acusaciones que lanzaron delante de la cámara en la entrevista que concedieron a Oprah Winfrey.

CBS / BEEM





Al igual que la entrevista con la afamada periodista, la colaboración de Harry en el podcast 'Armchair Expert' del actor y cómico Dax Shepard han vuelto a sentar muy mal en Buckinghan Palace. En esta ocasión, el marido de Meghan pone foco de sus críticas encima de la figura de su padre, el príncipe Carlos. Harry no se muerde la lengua al contar que el trato que le ha dado su padre es le que le dieron a él y que él quiere romper el ciclo y no darle esa educación a Archie y a la niña que viene en camino.

"¿Cómo era estar dentro de un grupo diminuto de gente observada por el mundo entero?", le pregunta Shepard y la respuesta del príncipe Harry no ha podido ser más polémica. "Es una mezcla entre 'El Show de Truman' y estar en un zoo".

Stephen Lock





El actor insiste: "¿Se sentía dentro de una jaula?". Contesta Harry: "Es el trabajo, ¿no? Sonreír y aguantar. Soportarlo. Tenía veintipocos años y pensaba: ‘No quiero este trabajo, no quiero estar aquí, no quiero estar haciendo esto’. Mira lo que le hicieron a mi madre, cómo voy yo a asentarme, a tener una mujer, una familia, cuando sé que va a pasar otra vez. He estado tras las cortinas, he visto el modelo de negocio y sé cómo funcionan las operaciones. No quiero ser parte de esto".

Buckingham mantiene su tradicional silencio, pero han hecho llegar al duque de Sussex que se sienten "traicionados" y confusos, "desconcertados".

TOBY MELVILLE





Y cada vez más alejados del joven y de su familia que va a aumentar este verano con la llegada de un nuevo miembro, una niña que será la compañera de juegos deArchie Harrison Mountbatten-Windsor, que el pasado 6 de mayo cumplía dos años.





Philippa o Diana, ¿cómo se llamara la pequeña que nacerá el próximo mes de junio?

Los Duques de Sussex llevaban tiempo intentando aumentar la familia. El pasado verano, Meghan sufrió un aborto, algo que entristeció mucho a la pareja que decidió mantener en secreto el embarazo de la actriz hasta fuera seguro.

Y escogieron el Día de San Valentín para dar a conocer a sus seguidores en Instagram que iban a aumentar la familia. Después, aprovecharon la entrevista con Oprah Winfrey para dar la primicia de que estaban esperando una niña. Una hermanita para Archie, que nacerá en breve, el próximo mes de junio.





Algunos medios británicos como Telegraph afirman que la duquesa dará a luz en un hospital del Condado de Santa Bárbara en California a 140 kilómetros de Los Ángeles.

Otra de las incógnitas es qué nombre le pondrán a la pequeña. En el Reino Unido hay apuestas que van dirigidas a dos nombres: Philippa y Diana. Incluso se baraja que puedan optar por poner los dos.

Philippa sería un tributo a su bisabuelo reciéntemente fallecido, el Duque de Edimburgo y sobra decir que Diana serviría a Harry para honrar la memoria de su madre.

¿Por qué se han ido a vivir lejos de Inglaterra y han roto con la familia real?

En enero de 2020, Harry y Meghan decidieron romper con todo. Bueno con todo, no, solo con la familia de Harry. Decidieron poner tierra de por medio, dijeron adiós a su vida en Inglaterra y tras pasar unos meses en Canadá se instalaron definitivamente en Los Ángeles para estar cerca de Doria Ragland, madre de Meghan y de futuros trabajos que pudieran interesar a la duquesa.

La revista People era muy crítica con la pareja y este traslado a los Estados Unidos: "parece que Meghan Markle y el príncipe Harry ya se han cansado de la tranquilidad que les ofrecía la isla de Vancouver y de sus largas caminatas por el bosque".

Con este cambio radical de vida, el Megxit -por su afán en idenpendizarse de la corona en clara comparación con el Brexit-, Harry y Meghan renunciaban a sus obligaciones como "royals", pero también a sus beneficios como miembros de la realeza. Hasta sus estatuas de cera se retiraban del grupo real de Museo de Madame Tussauds.

Ambos aseguraban que la decisión "había sido muy meditada" y respondía, sobre todo, al deseo del príncie Harry de proteger a su esposa del acoso mediático al que estaba sometida al temer consecuencias trágicas como las que tuvo su madre, Diana de Gales. Pero a la vez aseguraba que ambos mantendrían el apoyo incondicional a la reina Isabel II con la que Meghan -al menos en público-, siempre pareció tener una gran sintonía.

Jim Clarke/The Sun





Esa buena sintonía de la Reina y la duquesa de Sussex fue utilizada por los medios para hablar de favoritismo de Isabel II por Meghan en detrimento de la duquesa de Cambridge, algo que no contribuía a una buena relación entre ambas. La prensa también acusaba a la actriz de haber roto ese trío de amigos que formaban Guillermo, Harry y Kate.

SMG





"Pensé en suicidarme y a Archie lo desprecian por el color de su piel"

Esta confesión de Meghan a Oprah levantó ampollas en la familia real. Su "huida" a Estados Unidos ya no era, simplemente, para evitar la persecución de los paparazzi y dejar de ser objeto del acoso de los tabloides; con estas palabras, la duquesa de Sussex dejaba patente problemas serios con la familia de Harry.

Chris Allerton / copyright SussexRoyal





"Ya cuando éramos novios el tema de la raza era constante y supe que no iban a cambiar", revelaba Harry. Mientras, Meghan descubría que una de las conversaciones más incómodas que tuvo él con su familia y que éste se negaba a contar era sobre la piel que tendría su hijo. "Les preocupaba qué oscura iba a ser su piel por lo que negaron a Archie el título de Príncipe, algo que no han negado a ningún otro miembro de la familia y también le quitaron su seguridad".

"Solo los amigos cercanos a Diana me ayudaron, ellos entendían lo que sufría", decía, ante las cámaras, Meghan que dejaba boquiabierta a la veterana periodista y a la audiencia al admitir que tuvo pensamientos suicidas durante la gestación de Archie, "sentía que ya no quería vivir".

Llorando reconocía que "estaba avergonzada de contárselo a Harry, pero sabía que si no lo hacía, me suicidaría. Simplemente no quería vivir. Era real, era aterrador, y era un pensamiento constante que yo no había tenido antes".

Los Sussex merecen no tener ningún título

Las últimas noticias sobre lo que piensa la Reina y su entorno sobre la pareja formada por Harry y Meghan las podemos leer en The Times. Según el periódico británico, los consejeros de la Reina creen “que el enésimo lavado de ropa sucia en público merece que los Sussex sean despojados de todos sus títulos”.

Steve Parsons





Los más próximos a la monarca califican de "traición" lo dicho por el príncipe Harry y aseguran que el príncipe Carlos está "atónito" ante los ataques de su hijo. “Todos están consternados de que haya podido hacerle esto a la Reina cuando el duque de Edimburgo apenas está enterrado... El duque de Sussex ha pasado mucho tiempo diciendo que no es diferente a los demás y atacando la institución que, según él, le ha causado tanto dolor. Hay una sensación creciente de que si no te gusta la institución, no deberías tener los títulos".

Doug Peters





Añade el diario que los títulos deben suspenderse, aunque no se le retiren, pero que no los usen, como acordaron hacer con su tratamiento de altezas reales. Deberían ser tan solo Harry y Meghan.