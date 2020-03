Hace trece años un estudio ya predijo que la pandemia del COVID-19 sucedería

En 2003 hubo un brote de la que fue, hasta ahora, la mayor epidemia del siglo. Esta fue producida por el SARS-CoV y su origen también estaba en los murciélagos. En regiones del sur de China existe la costumbre de comer mamíferos exóticos y esta tradición es el foco de muchas enfermedades. En 2007 la Sociedad Americana de Microbiología realizó un estudio que predice lo que está sucediendo con el coronavirus.

La pandemia por el COVID-19 ya fue precedida por un estudio en 2007

Los puntos que destacó este estudio coinciden con los que hoy vivimos con el COVID-19. Capacidad del virus para mutar en distintas recombinaciones genéticas, la presencia de estos en murciélagos y su consumo como alimento humano, el riego de que este virus pase a los humanos tras su ingesta, la habilidad del virus para permanecer vivo en distintas superficies y la falta de preparación por parte de los hospitales en este ámbito de infecciones.

Este estudio llamado “Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an Agent of Emerging and Reemerging Infection” coincide en los patrones que están ocurriendo hoy en día. En él también destaca que la mejor solución para impedir la expansión de un virus sería la aislación temprana de los pacientes que muestren síntomas o sean sospechosos de portar el virus. A pesar de todas las indicaciones no se tomaron las medidas pertinentes y ahora el mundo se enfrenta y lucha contra la pandemia del siglo.

Joaquin Corchero / Europa Press

La situación de España ante la crisis del coronavirus

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este miércoles un total de 47.610 casos positivos de coronavirus, 7.937 nuevos, y 3.434 fallecidos, 738 más en las últimas 24 horas. Según ha informado el departamento que dirige Salvador Illa, hay además 3.166 pacientes en la UCI y 5.367 personas que ya se han recuperado del COVID-19. Con los 3.434 fallecidos, España supera ya a China en número de muertos por este virus. En el país asiático, origen de la pandemia, han fallecido 3.287 personas.

La Comunidad de Madrid ha registrado en las últimas 24 horas 290 muertes más con coronavirus, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia a 1.825, y representa el 53,15 % de fallecidos en toda España, según los datos que ha dado a conocer este miércoles el Ministerio de Sanidad. Se han confirmado en la región 14.597 contagios (2.245 más que ayer), 1.150 personas están ingresadas en la UCI (100 más) y ha habido 3.031 curados (740 más que ayer). En concreto, los contagiados han crecido en las últimas 24 horas un 18,18 % frente al 16,6 % conocido ayer; los fallecidos han subido en un porcentaje similar, un 18,89 %, un incremento menor al registrado ayer, cuando los óbitos aumentaron un 21,53 %.