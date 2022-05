La Guardia Civil avisa: la multa de más de 1.000 euros por este gesto al cambiar el aceite de tu coche

Una vez al año, o cuando se alcanza una cierta cifra de kilómetros, la mayoría de conductores acuden a su taller de confianza para una revisión de su vehículo. La revisión de la batería con las pinzas, el buen manejo de la palanca de cambios o el correcto funcionamiento del motor, son algunos de los gestos que suelen ocurrir en esa visita al taller.

Otro de los más habituales cuando llevamos nuestro coche a la revisión es el del cambio del aceite. Cada ciertos kilómetros debe sustituirse y, mientras que algunos prefieren que sea un mecánico el que haga esta operación, ya que ellos mismos no saben cómo hacerlo o no se ven capacitados para ello, otros conductores optan por hacerlo ellos mismos, ya que no resulta muy complicado y podemos ahorrarnos un dinero si lo hacemos nosotros.

Whatsapp se pone firme: perderás tu cuenta si tienes esta aplicación en tu teléfono La aplicación de mensajería telefónica de Facebook ha alertado a sus usuarios del motivo por el que algunos han visto su cuenta suspendida Redacción DigitalMadrid 02 may 2022 - 07:16

La multa por cambiar el aceite del coche en la calle

Sin embargo, hay que tener en cuenta varios aspectos antes de cambiar el aceite usado de nuestro coche para evitar una multa, que puede suponer una elevada cantidad de dinero. Está prohibido realizar la sustitución del líquido en la vía pública y, dependiendo del ayuntamiento, te puede costar alrededor de 1.000 o 1.500 euros. Del mismo modo, está prohibido dejar tirado en la calle el aceite usado o tirarlo en una basura convencional. Debemos recogerlo en un recipiente y llevarlo a un punto de reciclaje, donde recojan este tipo de líquidos. Los talleres también están obligados a llevar a cabo esta acción cuando cambian el aceite de los vehículos que dejan los distintos clientes.

Ambos gestos están regulados por el Reglamento General de Circulación, más concretamente por su artículo 4, destinado a las "actividad que afectan a la seguridad de la circulación". En el punto 4.2 podemos leer: "Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquella o sus instalaciones, o producir en ella o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar (artículo 10.2 del texto articulado)".

Además, es frecuente que la Guardia Civil emplee sus redes sociales para recordar a los ciudadanos algunas normas de tráfico que afectan a su seguridad, así como a la medioambiental y a su bolsillo de manera notable, si se incumplen. Hace escasos días, en la cuenta de Twitter de la Guardia Civil podíamos ver la imagen de un recipiente de aceite usado del coche tirado en mitad de la calzada, rodeado de varias manchas notables de color oscuro. La institución recordaba que el cambio de este líquido en la calle es "sancionable, una salvajada medioambiental y una guarrada monumental", e invitaba a los ciudadanos a denunciarlo en caso de ver a alguien realizando esta acción en la vía pública.